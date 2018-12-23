Bu yıl temkin, sebat ve üretim talihinizi pekiştirecektir. Yeni uzmanlıklar, üniveriste, hukuki konular, yurtdışı, ithalat ihracat alanlarında önemli olaylar yaşanabilir. Yaşama dair yeni konular, dünyada yeni yerler keşfetme arzunuz çok yüksek. Bu yıl sizler için iyi talih bahşedilmiş durumda. Terfi, yaşamda değerini bulma ve sağlık ve iş konularında önemli gelişmeler yaşanabilir. Yaşam deneyiminizi artıran yüksek bilgiye ulaşabilirsiniz.