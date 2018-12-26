26 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Memur maaşı zammı ne kadar olacak? soruları açıklanan 2019 asgari ücret zam oranının ardından en çok merak edilenler ve araştırılanlar arasında yer alıyor. Emekli maaşı zam oranı ise Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından, son 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek. Son olarak açıklanan Kasım ayı enflasyon oranları ise emekli maaşı zam oranlarına dair ipuçları verdi. Peki, enflasyon oranlarına göre 2019 emekli ve memur maaşı zam oranı ne kadar olacak? İşte detaylar...
ARALIK AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Her ayın 3'ünde bir önceki ayın enflasyon oranı açıklanıyor. Aralık ayı enflasyon oranı da 3 Ocak'ta açıklanacak. Böylece 2018'in son 6 aylık enflasyon oranlarına göre 2019 emekli ve memur maaşı zammı belirlenecek.
MEMUR MAAŞI 2019 NE KADAR OLACAK?
Posta'da yer alan habere göre, Temmuz itibarıyla son 5 aylık enflasyon verilerinden yola çıkarak yapılan hesaplamaya göre şimdiden oluşan zam oranı yüzde 10.64. Geçen ay bu oran yüzde 12.26’ydı. Net zamlar 3 Ocak’ta açıklanacak son 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. Enflasyonun aralıkta da bir miktar düşeceği hesaplanırsa yüzde 9-10 civarında bir zam ortaya çıkacak.
MEMURA %11.14
Memur ve emeklisinin zam oranı iki yılda bir yapılan toplu sözleşmeye göre belirleniyor. Toplu sözleşmeye göre; memur ve emeklisi bu yıl yüzde 4 artı 3.5 zam aldı. geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa bu da zamma ekleniyor. Son 5 ayda (temmuz - kasım) enflasyon yüzde 10.64 oldu. Buna göre ocakta zamma eklenecek fark yüzde 7.14 olacak. Memur ve emeklisinin 1 Ocak’ta alacağı zam da yüzde 4’tü. Yani toplam zam yüzde 11.14’e ulaşmış olacak.
EMEKLİ ZAMMI 2019 NE KADAR OLACAK?
Temmuzda ek ödeme dahil 1713.57 lira olan 2000 öncesi işçi emeklisinin en düşük aylığı, enflasyon aralıkta hiç değişmese dahi ocakta 182 lira artışla 1895 liraya yükselecek. Esnaf Bağkur emeklisinin maaşı 1448 liradan 1602 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı da 2149 liradan 2388 liraya çıkacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 1000 LİRA OLACAK
Hükümet geçen hafta Meclis’e 71 maddelik bir torba yasa teklifi vermişti. Bu teklifte emekli maaşlarıyla ilgili önemli bir düzenleme de var. Buna göre; 1000 liranın altında maaş alan emekli kalmayacak. Böylece 600-800 lira olan dosya başına maaşlar 1000 liraya tamamlanacak.Yani seyyanen 400 liraya varan maaş artışları olacak. Bundan 150 bin emekli yararlanacak. Eğer yasa 1 Ocak’tan önce çıkarsa bu emeklilerin de 95-110 lira arasında enflasyon zammı alacağı anlamına geliyor.
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