Bu sene Plüton, Satürn ve Güney Ay Düğümü Oğlak burcunda kavuşumda ilerliyor. Eskimiş, geçerliliğini yitirmiş, işe yaramayan sistemler dönüşüyor. Yaşamdaki anlam arayışları artarken zorunlu sadeleşmeler açığa çıkıyor. Sene boyunca odaklanma, çalışma ve üretim ön planda.

Yaşamlarımızda kontrol ve güç konularıyla yüzleşip, sağlıklı biçimde yönetmek için tutumlar geliştireceğiz. Sene boyunca dürüstlük, bütünlük, sürdürebilirlik ve faydalı olmak arzusundaki insani vasıflarımızla, kontrol ve güç düşkünü manipülatif güdülerimiz çatışma halinde olacaktır.

Uzun süredir devam eden yorucu işler, stresli koşullar ve baskı artarken alternatif yaratma arzusu pekişecektir. Bu süreçte değişime ayak uydurmak önemli. Değişime direnirsek, baskının yarattığı alana hapsolur, korku, endişe ve yılgınlık, zihinsel yorgunluk yaşarız. Süreçle akarsak tutkuyla bağlı olduğumuz bizi sınırlayan tutumlarımızın farkına varabiliriz.

Bu ağır görünümün altında nefes almayı sağlayan iyicil enerji Jüpiter'den geliyor. Jüpiter bu sene Yay burcunda ilerliyor. Bu süreçte; geniş düşünen, iyimser, hevesli vasıflar gelişirken yaşam enerjimiz artacaktır. Yay burcu; deneyim, maceraperestlik, gelişme ve büyüme ihtiyaçlarını, neşe, uyum ve esnekliği temsil eder. Jüpiter, Yay burcunun yöneticisi olduğu için burada güçlü çalışır, burcun temsil ettiği yaşam alanlarına talih getirecektir.

Oğlak burcunun açığa çıkardığı olgunlaşma, sabır ve sadeleşme Jüpiter'in iyileştirici güç, iyilik ve şans fırsatlarıyla harmanlanıyor. Bu süreç kişiye fırsat verip, deneyim kazandırırken, vicdani tutumlarla yüzleşme imkanları geliyor. Olgunlaşma fırsatları gelişirken eksikleriyle yüzleştiriyor. Jüpiter yöneticisi olduğu bu burçta neşeyi, ruhun özgürlük ihtiyacını, hayatın sonsuz potansiyelini açığa çıkarma arzusundadır. Potansiyeli hazla, huzurla, neşe ve coşkunlukla açığa çıkarma, yaşam sınavlarını olgunlukla karşılama iradesini sürdürmek önemli.

Kuzey Ay Düğümü Yengeç, Güney Ay Düğümü Oğlak hattında. Kuzey Ay Düğümü yenilenen yaşam konularını, ihtiyaçları ve idealleri gösterir. Güney Ay Düğümü öğrenilmiş bilgiyi ve yetenekleri gösterirken eskimiş, sürdürülmesinde fayda olmayan idealleri ve değerleri işaret eder. Yeteneklerden faydalanmalı ancak işe yaramayan idealleri bırakmalıyız. Kuzey Ay Düğümü Yengeç'te uzun vadeli strateji üretirken, güvenlik ve korunma önem kazanır. Yaşadığımız dünyayı korumak ve arındırmak için daha fazla çaba sarf edeceğiz. Kuzey Ay Düğümü burada; kişinin iç dünyasına döneceği, duygularının farkına varıp ifade edeceği koşulları yaratıyor. Milli duygular, ev yuva ve aile konuları, güvenli alan arayışları artacaktır. Bu dönemde empati, destekleme, koruma, gözetme vasıflarımızı geliştirme imkanlarımız olacaktır.

Güney Ay Düğümü, Oğlak'ta çalışma ve üretme motivasyonunu artıracaktır. Zaman zaman hırslı, statükocu, baskıcı tutumlar açığa çıksa da Yengeç'in koruyan ve bütünü kavrayan yapısı ile bu tutumlar yumuşayacaktır. Yengeç burcunun temsil ettiği; toplum için çalışan, sevecen, koruyup gözeten, eğitim ve insani konularda başarılı, entelektüel becerileri gelişkin, öz değer duygusu yüksek gerçek insan vasıflarımız gelişirken, Oğlak burcu yenilenen vasıflarımız için sistemler, toplumsal yapılar oluşturacaktır.

Uranüs 2010 yılında Koç burcuna ilerleyip evrensel enerjinin yenileyiciliğini dünyaya getirdi. Ardından Boğa burcuna ilerleyip maddi formları yenilemeye başladı. Şimdi, Mart başına kadar, Koç burcuna yeniden gerileyerek son vuruşlarını yapıyor. Bu süreçte kişinin kendini, yeteneklerini keşfetmesi, farkındalığını geliştirmesi için önemli imkanlar sunuyor. Uranüs Koç burcunda iken kişi evrensel fikirlere çok açıktır ancak bu fikirlerin işe yarar biçimde somutlaşması önemlidir. Mart ayı itibari ile yenilenmiş fikirler, yaşamdaki gerçek değerler açığa çıkmaya başlayacak. Tüketime dayalı eski ideallerin yerini üretim almaya başlıyor. Bu sürece destek veren Neptün Balık burcunda içe dönüş, manevi haz arayışlarını artıracak.

RETRO GEZEGENLERİ VE ETKİLERİ

Merkür

Merkür; dualiteyi, bilgiyi ve kutuplaşmayı göstermektedir. Öğrenme, konuşma, yazma becerileri ve algı da bu gezegen tarafından belirlenmektedir. “Ben nasıl düşünüyorum?”, "Hayatı nasıl algılıyorum?" sorularını yanıtlar.

5 Mart - 28 Mart Balık burcunda Retro. Dikkatsiz, dağınık, huzursuz, mantıksız, soyut güdüler açığa çıkabilir.

7 Temmuz - 1 Ağustos Aslan burcunda Retro. Küstah söylemler, abartmalar, otorite kurmak için hilekarlık, kibirli ifadeler artabilir. Başkaları üzerinde hakimiyet kurmak isteyen, boş konuşan, kendini olduğundan farklı gösteren ve ifade eden tutumlar artabilir.

31 Ekim - 20 Kasım Akrep burcunda Retro. Geçmişten gelen sırlar deşifre olabilir. Kendimizin farkında olma yolculuğuna katkı sağlayan bir sürece giriyoruz. Yüzleşmediğimiz derin tesirler açığa çıkabilir. Travmatik tutumlar, son sözü söyleme ihtiyacı artacaktır.

Jüpiter

Jüpiter bilgeliği, kutsallığı, ruhsallığı, maddi ve manevi zenginliği anlatmaktadır. Büyük bir iyileştirici güç, iyilik ve şans gezegenidir. Kişiye fırsat verip, deneyim kazandırır. Bulunduğu burçta bolluk, bereket, kendiliğinden akan bir şans ve doğal yetenekler vaat etmektedir. Retro olduğunda bu unsurlarda azalma görülür.

10 Nisan - 11 Ağustos Yay burcunda Retro. Dogmatik tutumlar, fanatizm, aşırı cesaretten doğan riskler açığa çıkabilir.

Satürn

Kişinin hayatındaki sorumluluklar, tamamlaması gereken işleri anlatır. Yaşamda karşılaşılan engeller, blokajlar bu gezegen ile temsil edilmektedir. Ezoterik anlamda Satürn ruhun dünyada alması gereken dersleri anlatmaktadır. Retro olduğu dönemlerde dersler ağırlaşır. Eksikler giderilir.

30 Nisan - 18 Eylül Oğlak burcunda Retro. Sorumlulukları gözden geçirmek gerekebilir. Aşırıya kaçtığımız baskıcı tavırlar, acımasız, kaba, çıkarcı, materyalist tutumlarımızla yüzleşebiliriz.

Uranüs

Uranüs özgürlükleri, insanın bireyselleşme arzusundan doğan farklılıklarını anlatır.

12 Ağustos - 1 Ocak 2020 Boğa burcunda Retro. Eskimiş, değerini yitirmiş maddi ve manevi değerlerle yüzleşip arınmamızı sağlayacak. Güven ve öz değer konularında eksiklerimizle yüzleştirip, içsel özgürlük için hazırlık yapabiliriz. Gelir kaynaklarını, maddi yeterlilikleri, maddeye verdiğimiz değeri ve üretim biçimimizi gözden geçirebiliriz.

Neptün

Neptün arınma, saflık, duyarlılık ve idealizmi temsil eder.

21 Haziran - 27 Kasım Balık burcunda Retro. Aşırı hassasiyet, aldanma, endişe ve kaygıya yol açabilir. Bu dönemde ideallerimizin günün gerçeklerine uygunluğunu sınayabiliriz.

Plüton

Plüton dönüşümü, ayrıştırmayı, gücü temsil eder.

24 Nisan - 3 Ekim Oğlak burcunda Retro. Güç savaşları, gerginlikler, ayrışma ve tolerans düşüklüğü yaşanabilir. Bu dönemde sonu gelmez güç arayışlarından sıyrılıp, insani vasıfları eşitleyebiliriz.