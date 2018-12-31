Ani harcamalar, yatırım konuları, ev araç, menkul alma imkanlarınız var. Kariyer hedeflerinizin dönüştüğü bir süreçten geçiyorsunuz. Bilinirlik, uzmanlık, rahat iş bulma imkanlarınız var. İşinizin yaşam amacınıza olan katkısı önem kazanacak. Kendi kendinizin otoritesi olup bağımsız çalışmak isteebilirsiniz. Senenin ilk yarısında riskli iş ve yatırımlardan kaçınmak, hesaplı davranmak faydalı olur.