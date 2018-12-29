Bir süredir yaşadığınız çevre ile ilgili zorluklarınız olmuş olabilir. Bu yıl zorlukların üstesinden gelme ve düzenleme yapmak için fırsatlarınız var. Jüpiter'in etkisiyle taşınma, yenilenme ve bunun sonucunda gelen canlılık hissi size iyi gelecektir. Yaşadığınız alanı, işinizi doğanıza uygun hale getirmek veriminizi artırır. Dikkatiniz huzur veren konulara odaklanırken, bu ihtiyaç sene boyunca yoğun olacak.