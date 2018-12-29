29 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bir süredir yaşadığınız çevre ile ilgili zorluklarınız olmuş olabilir. Bu yıl zorlukların üstesinden gelme ve düzenleme yapmak için fırsatlarınız var. Jüpiter'in etkisiyle taşınma, yenilenme ve bunun sonucunda gelen canlılık hissi size iyi gelecektir. Yaşadığınız alanı, işinizi doğanıza uygun hale getirmek veriminizi artırır. Dikkatiniz huzur veren konulara odaklanırken, bu ihtiyaç sene boyunca yoğun olacak.
Dışardaki hayatla ve ilişkilerle ilgili süren kaosa karşı içsel gücü toparlama arzunuz artıyor. Yeni konular öğrenmek uzmanlaşmak ve olayları daha derinden incelemek isteyebilirsiniz. Ticari faaliyetlere, kısa eğitimlere, yeni uzmanlıklara başlayabilirsiniz. Başkalarını becerilerinizle etkileme ve yaşamınızın kontrolünü bütünüyle ele almak için fırsatlarınız olacaktır. Yaşlı akrabalarınızla ilgili sağlık sorunları oluşabilir.
Bir süredir üretmek adına odağınızı kaybetmiş ve verimsizleşmiştiniz. Bu yıl kariyer alanından geçen Kuzey Ay Düğümü sosyal hayatta aktif olmanın önemini vurgularken, statü arzunuz artabilir. Yeni iş arayışınız gelişebilir, eğitim, dış ticaret, gayrimenkul işlerine girebilirsiniz.
Mart ayı itibari ile potansiyelini açığa çıkarmak adına girişimleriniz artacaktır. Bu süreçte büyük riskler almadan, özkaynaklarınızla ilerlemeye çalışın. İçsel özgürlük, ilişkilerde aşırı bağlanma ihtiyacının yerini alıyor. Sene boyunca kimliğinizin zayıf yönleriyle yüzleşip bağlanma sorunlarını çözüp, kendinize adil olmayı öğreneceksiniz.
SAĞLIK: Mart ayına kadar sağlık hassasiyetleriniz artabilir. Sağlık evinizde yer alan gezegenler nedeniyle zihin beden dengesini sağlamak adına bu yıl çabanız olabilir. Zehirlenmeler, sindirim hassasiyetleri, enfeksiyonlar olabilir. Yeme bozukluğu, beden enerjisinde düşüklük yaşanabilir. Diyabet önleyici beslenme bu yıl önem kazanıyor. Bağımlılık yapan gıda, ilaç ve içeceklerden uzak durmak faydalı olur.
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