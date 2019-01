2019 Survivor kadrosu belirlenmeye başladı. Bu kadroya Okay Köksal'da dahil oldu. Acun yaptığı açıklamada Türkiye-Yunanistan'ın yarışacağını belirtmişti. Bu kadroya dahil olan Okay Köksal, çocukluğundan beri güreş ile uğraşıyor. Peki, 2019 Survivor yarışmacısı olan Okay Köksal kimdir? Okay Köksal kaç yaşında, nereli?

OKAY KÖKSAL KİMDİR?

31 yaşında ve Artvinli. 7 yaşından beri güreş yapmakta.

Okay Köksal kendisini şöyle anlatıyor ; İyi başarılar alınca güreşte başarılı kulüpler beni almak istediler. Ankara Tedaşspor'da beni ben yapan hocalarım oldu. Bir çok yurtdışı turnuvalarına giderek birinci oldum. Avrupa birinciliğim var.

Tek bir yenilgim var oda dünya ikinciliği. Bu sene Türkiye Yunanistan olduğu için kolumuzu bacağımızı bırakacağız orada. Çünkü onlar bizim ezeli rakibimiz. Bazen açken sıkıntı olabiliyor. Ancak benliğimden ödün vermeden yarışacağım. Güreş dünyanın en zor sporlarından olduğundan nabzımız yüksek yarışıyoruz. Orada bir güreşçinin neler yapabileceğini herkese göstermek istiyorum.

Okay Köksal'ın kendini tanıttığı video :

İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ