2019 Survivor kadrosu belirlenmeye başladı. Bu kadroya Buse Akar'da dahil oldu. Acun yaptığı açıklamada Türkiye-Yunanistan'ın yarışacağını belirtmişti. Bu kadroya dahil olan Buse Akar, Miss Turkey'e başvurdu ve son 10 finalist arasındaydı. Peki, 2019 Survivor yarışmacısı olan Buse Akar kimdir? Buse Akar kaç yaşında, nereli?

BUSE AKAR KİMDİR?

21 yaşında olan Buse Akar, Marmarislidir. Endüstri Mühendisliği son sınıf öğrencisidir. Voleybolcu ve 3. ligde oynamıştır. Şu anda ise amatör olarak 3 aydır dans ediyor.

Buse Akar kendisini şöyle anlatıyor ; İnsanların kalbine dokunmak istiyorum bunun için de Survivor'ın uygun bir yer olduğunu düşünüyorum. Modellik ve mankenlik tecrübem olmamasına rağmen arkadaşlarımın etkisiyle bu sene Miss Turkey'e başvurdum ve son 10 finalist arasındaydım. Bunun beni çok değiştirdiğini düşünüyorum. İnsanlarla olan iletişimimin hızımın ve pratikliğimin bana katkısı olacağını düşünüyorum. Bundan önceki survivorlarda iletişim gücü olanların motivasyonu yükselttiğini gördüm. Rakip farketmez oraya çıkacağım ve Türklerin gücünü göstereceğim.

Buse Akar'ın kendini tanıttığı video : İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ