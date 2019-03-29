Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından oruçların hangi tarihte başlayacağı ve Ramazan Bayramı tarihi belli oldu. Ramazan ayı oruçlarının başlamasına 2 aydan daha kısa zaman kaldı. Oruçların ardından Ramazan Bayramı başlayacak. Peki, 2019 Ramazan Bayramı ne zaman? Kaç gün tatil olacak? Oruç ne zaman başlıyor?

2019 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN VE KAÇ GÜN?

Müslümanlar için önemli aylardan biri olan Ramazan ayında ilk oruç, 5 Mayıs 2019 Pazar günü tutulacaktır. 3 Haziran Pazartesi günü ise orucun son günüdür.

Ramazan Bayramı ise, 3 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi olarak başlayıp, 06 Haziran 2019 Perşembe günü 3. gününde son bulacaktır. Hafta sonu tatili ile birlikte Ramazan tatilini birleştirmek isteyenler 6 gün tatil yapmış olacak.

29 RAMAZAN 1440 03 HAZİRAN-2019 PAZARTESİ AREFE 1 ŞEVVAL 1440 04 HAZİRAN-2019 SALI RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün) 2 ŞEVVAL 1440 05 HAZİRAN-2019 ÇARŞAMBA RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün) 3 ŞEVVAL 1440 06 HAZİRAN-2019 PERŞEMBE RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

ORUÇ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Mübarek üç aylardan ilki olan Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak vatandaşlar 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü dini vecibelerini yerine getirmeye başlayacak.