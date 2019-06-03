Ramazan Bayramı tatiline son bir gün kala, vatandaşlar devlet dairelerinde yarım kalan işlerini halletmek için çözüm arıyorlar. Bu nedenle araştırmalar ve sorgulamalar yapıyorlar. Peki, Ramazan Bayramı'nda noterler açık mı? İşte yanıtı...

RAMAZAN BAYRAMI'NDA NOTER AÇIK MI?

Ramazan Bayramı tatili öncesi işi olan vatandaşlar noterlerin açık olup olmayacağını sorguluyor. 3 Haziran Pazartesi günü noterler öğlene kadar açık olacak. 12:30'a kadar işlem yapabilecek olan noterler öğleden sonra resmi tatile girecek.