2019 NBA Draftları gerçekleşti

21 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
NBA’de her sene yapılan ve dünyanın çeşitli ülkelerinden de basketbolcuların seçilmek için kayıt yaptırdığı draftlar, Barclays Center'da düzenlendi. NBA Draftları 2 tur üzerinden yapılıyor ve 60 yeni oyuncu draftlarla birlikte NBA’e dahil oluyor. Bu yıl birinci sıradan seçme hakkını Batı Konferansı ekiplerinden New Orleans Pelicans sahip oldu. Palicans ilk sıradan Zion Williamson’ı seçti. İkinci seçme hakkına sahip olan Memphis Grizzlies Ja Morant’ı, üçüncü sıradan da New York Knicks R.J. Barrett’ı kadrosuna kattı.
2019 NBA Draft sonuçları şöyle:
1 - Zion Williamson (New Orleans Pelicans)
2 - Ja Morant (Memphis Grizzlies)
3 - R.J. Barrett (New York Knicks)
4 - De’Andre Hunter (Los Angeles Lakers)
5 - Darius Garland: (Cleveland Cavaliers)
6 - Jarrett Culver (Phonix Suns)
7 - Coby White (Chicago Bulls)
8 - Jaxson Hayes (Atlanta Hawks)
9 - Rui Hachimura (Washington Wizards)
10 - Cam Reddish (Atlanta Hawks)
11- Cameron Johnson (Minnesota Timberwolves)
12 - PJ Washington (Charlotte Hornets)
13 - Tyler Herro (Miami Heat)
14 - Romeo Langford (Boston Celtics)
15 - Sekou Doumbouya (Detroit Pistons)
16 - Chuma Okeke (Orlando Magic)
17 - Nickeil Alexander-Walker (Brooklyn Nets)
18 - Goga Bitadze (Indiana Pacers)
19 - Luka Samanic (San Antonio Spurs)
20 - Matisse Thybulle (Boston Celtics)
21 - Brandon Clarke (Oklahoma City Thunder)
22 - Grant Williams (Boston Celtics)
23 - Darius Bazley (Utah Jazz)
24 - Ty Jerome (Philadelphia 76ers)
25 - Nassir Little (Portland Trail Blazers)
26 - Dylan Windler (Cleveland Cavaliers)
27 - Mfiondu Kabengele (Brooklyn Nets)
28 - Jordan Poole (Golden State Warriors)
29 - Keldon Johnson (San Antonio Spurs)
30 - Kevin Porter Jr. (Milwaukee Bucks)
İkinci Tur
31 - Nicolas Claxton (Brooklyn Nets)
32 - KZ Okpala (Phoenix Suns)
33 - Carsen Edwards (Philadelphia 76ers)
34 - Bruno Fernando (Philadelphia 76ers)
35 - Marcos Louzada Silva (Atlanta Hawks)
36 - Cody Martin (Charlotte Hornets)
37 -Deividas Sirvydis (Dallas Mavericks)
38 - Daniel Gafford (Chicago Bulls)
39 - Alen Smailagic (New Orleans Pelicans)
40 - Justin James (Sacramento Kings)
41 - Eric Paschall (Golden State Warriors)
42 - Admiral Schofield (Philadelphia 76ers)
43 - Jaylen Nowell (Minnesota Timberwolves)
44 - Bol Bol (Miami Heat)
45 - Isaiah Roby (Detroit Pistons)
46 -Talen Horton-Tucker (Orlando Magic)
47 - Ignas Brazdeikis (Sacramento Kings)
48 - Terance Mann (Los Angeles Clippers)
49 - Quinndary Weatherspoon (San Antonio Spurs)
50 - Jarrell Brantley (Indiana Pacers)
51 - Tremont Waters (Boston Celtics)
52 - Jalen McDaniels (Charlotte Hornets)
53 - Justin Wright-Foreman (Utah Jazz)
54 - Marial Shayok (Philadelphia 76ers)
55 - Kyle Guy (New York Knicks)
56 - Jaylen Hands (Los Angeles Clippers)
57 -Jordan Bone (New Orleans Pelicans)
58 - Miye Oni (Golden State Warriors)
59 - Dewan Hernandez (Toronto Raptors)
60 - Vanja Marinkovic (Sacramento Kings)
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