5 bin lira
0025507 1280694 2344288 3578954 4889328 6078090 7155318 8360173
0067055 1326597 2364695 3623629 4921767 6101150 7157965 8381584
0180365 1329132 2400859 3646728 4939078 6113849 7192920 8500395
0213989 1358547 2404025 3692123 4940793 6134239 7194814 8527892
0366671 1477955 2472219 3714602 4973845 6257787 7201030 8532274
0456023 1486111 2510040 3819554 5010235 6297840 7226164 8668803
0530798 1516171 2513455 3865464 5011057 6302816 7264469 8765241
0571785 1564530 2532197 3884731 5109970 6310117 7272719 8797209
0636411 1680393 2636554 3953742 5130370 6391275 7364898 8894432
0653976 1743897 2676675 4012346 5135668 6427314 7376245 8953591
0671539 1918336 2782621 4113201 5149011 6431862 7437938 8982123
0785120 1922130 2883286 4146873 5221868 6509926 7500066 8996565
0807580 1980899 2883694 4264517 5400353 6574115 7528462 9003778
0808959 2014498 2937694 4325610 5440023 6582514 7600784 9055337
0819488 2016470 2980680 4332352 5513085 6649308 7629206 9078081
0828779 2065261 2985514 4337350 5564393 6745484 7656671 9240785
0832464 2119714 3065605 4456170 5622063 6766694 7762615 9269994
0873912 2122241 3113128 4545492 5708752 6840976 7765588 9295782
0882263 2213343 3231026 4608984 5726900 6844857 7768621 9308788
0914191 2243040 3247628 4640599 5802796 6977354 7828269 9459352
0941438 2255591 3366072 4649320 5821655 6978591 7834690 9798483
0985266 2265937 3403805 4667213 5923323 7010023 7919122 9825249
1184533 2291649 3414866 4713335 5997409 7069429 7962177 9919808
1200814 2299726 3473620 4716272 6010468 7096917 8139926 9947532
1218755 2322191 3490942 4877367 6071719 7098509 8333615 9961621
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