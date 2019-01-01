Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen "Milli Piyango" yılbaşı çekilişi gerçekleştirildi. Yılbaşına özel çekilişte 70 milyon TL'nin sahibi olan il İstanbul oldu. Ayrınca 7 Milyon, 1 Milyon ve diğer ikramiyeleri kazandıran numaraların sıralı tam listesi de açıklandı. 2019 Milli Piyango sonuçları sorgulama nasıl yapılır?