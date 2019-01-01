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2019 Milli Piyango sonuçları sorgulama! Sıralı tam liste yayımlandı (Milli Piyango 2019 Yılbaşı)

01.01.2019 - 11:14 | Güncelleme: PARA

  • Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen "Milli Piyango" yılbaşı çekilişi gerçekleştirildi. Yılbaşına özel çekilişte 70 milyon TL'nin sahibi olan il İstanbul oldu. Ayrınca 7 Milyon, 1 Milyon ve diğer ikramiyeleri kazandıran numaraların sıralı tam listesi de açıklandı. 2019 Milli Piyango sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

  • 70 milyon lira

    7615536

  • 7 milyon lira

    9915188

  • 1 milyon lira

    0486336 1926666 2875253 3250156 5528334 6131177 8233872 8977111

    06104632136781

  • 100 bin lira

    0103560 0924716 1131242 1962365 3693186 6112732 7408276 8838637

    0133578 0947679 1221601 2242485 4912810 6223577 8053948 9920808

    0191598 1031575 1232342 2395575 5726108 6231814 8527137 9932306

    067031311204291522796271294458414166553565

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