Ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin öğrenimleri boyunca maddi destek almak için girdikleri bursluluk sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı öğrenciler arasında merak konusu oldu. 2 Haziran tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçlarının açıklanacağı tarihi MEB yayınladığı takvimle belli oldu. Peki MEB İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? Yanıtı haberimizde...

2019 MEB İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2 Haziran'da yapılan bursluluk sınavına ortaokul 5, 6, 7, 8'inci sınıfta okuyan ve lise 9, 10 ve 11'inci sınıf düzeyindeki öğrenciler yoğun katılım gösterdi. Sınavın soru ve cevaplarının geçtiğimiz haftalarda MEB ÖDSGM üzerinden adayların erişimine açılmasının ardından öğrenciler heyecanla sınav sonuçlarını beklemeye başladı. MEB tarafından yayınlanan takvime göre bursluluk sınavı sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. İOKBS sonuçlarına http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adresleri üzerinden ulaşılabilecek. Öğrenci velisi isterse, okul müdürlükleri "Sınav Sonuç Belgesi"nin çıktısını elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyip öğrenciye veya öğrenci velisine imza karşılığı verebilecek.

MEB İOKBS PUANI HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları

belirlenir.

belirlenir. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli

cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan

hesaplanır.

cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin

ortalaması bulunur.

ortalaması bulunur. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart

sapması hesaplanır.

sapması hesaplanır. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma

kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir

dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak

her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP)

bulunur.

bulunur. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi

sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate

alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjan için yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır.

5, 6, 7, 8, HAZIRLIK SINIFI, 9, 10, 11’İNCİ SINIFLAR İÇİN TASP HESAPLANIRKEN KULLANILACAK AĞIRLIK KATSAYILARI

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10, 11’inci Sınıflar İçin TASP Hesaplanırken Kullanılacak Ağırlık Katsayıları Test No Test Adı Ağırlık Katsayıları 1 Türkçe/ Türk Dili ve Edebiyatı 3 2 Matematik 3 3 Fen Bilimleri 3 4 Sosyal Bilgiler/ Sosyal Bilimler 3 TOPLAM 12

2019 BURSLULUK ÜCRETLERİ

Bursluluk ücreti senede 4 defa veriliyor. Yani 3 ay arayla bursluluk parası alınıyor.

Yıllara göre İOKBS burs ücretleri:

2013 yılında burs ücreti: 398,72 TL

2014 yılında burs ücreti: 438,89 TL

2015 yılında burs ücreti: 473,47 TL

2016 yılında burs ücreti: 530,24 TL

2017 yılında burs ücreti: 613.15 TL

2018 yılında burs ücreti: 648.04 TL

Burs ücretleri yapılan değişiklikle artık Vakıfbank hesaplarına yatırılıyor.

İLK BURS NE ZAMAN YATACAK?

Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacak.