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2019 Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu!

Bursluluk sınavı sonuçları için öğrencilerin meraklı bekleyişi sürüyor. MEB, İOKBS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki MEB Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı...

02.07.2019 - 10:26 | Güncelleme: Gündem
2019 MEB Bursluluk Sınavı Sonuçları

Ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin öğrenimleri boyunca maddi destek almak için girdikleri bursluluk sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı öğrenciler arasında merak konusu oldu. 2 Haziran tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçlarının açıklanacağı tarihi MEB yayınladığı takvimle belli oldu. Peki MEB İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? Yanıtı haberimizde...

2019 MEB İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2 Haziran'da yapılan bursluluk sınavına ortaokul 5, 6, 7, 8'inci sınıfta okuyan ve lise 9, 10 ve 11'inci sınıf düzeyindeki öğrenciler yoğun katılım gösterdi. Sınavın soru ve cevaplarının geçtiğimiz haftalarda MEB ÖDSGM üzerinden adayların erişimine açılmasının ardından öğrenciler heyecanla sınav sonuçlarını beklemeye başladı. MEB tarafından yayınlanan takvime göre bursluluk sınavı sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. İOKBS sonuçlarına http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adresleri üzerinden ulaşılabilecek. Öğrenci velisi isterse, okul müdürlükleri "Sınav Sonuç Belgesi"nin çıktısını elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyip öğrenciye veya öğrenci velisine imza karşılığı verebilecek.

MEB İOKBS PUANI HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

  • Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
  • İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları
    belirlenir.
  • Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli
    cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan
    hesaplanır.
  • Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin
    ortalaması bulunur.
  • Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart
    sapması hesaplanır.
  • Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma
    kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir
    dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
  • Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak
    her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
  • Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP)
    bulunur.
  • Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi
    sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate
    alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
  • Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
  • Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjan için yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır.

5, 6, 7, 8, HAZIRLIK SINIFI, 9, 10, 11’İNCİ SINIFLAR İÇİN TASP HESAPLANIRKEN KULLANILACAK AĞIRLIK KATSAYILARI

 

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10, 11’inci Sınıflar İçin TASP Hesaplanırken Kullanılacak Ağırlık Katsayıları

 

Test No

Test Adı

Ağırlık Katsayıları

1

Türkçe/ Türk Dili ve Edebiyatı

3

2

Matematik

3

3

Fen Bilimleri

3

4

Sosyal Bilgiler/ Sosyal Bilimler

3

TOPLAM

12

2019 BURSLULUK ÜCRETLERİ

Bursluluk ücreti senede 4 defa veriliyor. Yani 3 ay arayla bursluluk parası alınıyor. 

Yıllara göre İOKBS burs ücretleri:

  • 2013 yılında burs ücreti: 398,72 TL
  • 2014 yılında burs ücreti: 438,89 TL
  • 2015 yılında burs ücreti: 473,47 TL
  • 2016 yılında burs ücreti: 530,24 TL
  • 2017 yılında burs ücreti: 613.15 TL
  • 2018 yılında burs ücreti: 648.04 TL

Burs ücretleri yapılan değişiklikle artık Vakıfbank hesaplarına yatırılıyor.

İLK BURS NE ZAMAN YATACAK?

Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacak.

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