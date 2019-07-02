02 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin öğrenimleri boyunca maddi destek almak için girdikleri bursluluk sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı öğrenciler arasında merak konusu oldu. 2 Haziran tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçlarının açıklanacağı tarihi MEB yayınladığı takvimle belli oldu. Peki MEB İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? Yanıtı haberimizde...
2019 MEB İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2 Haziran'da yapılan bursluluk sınavına ortaokul 5, 6, 7, 8'inci sınıfta okuyan ve lise 9, 10 ve 11'inci sınıf düzeyindeki öğrenciler yoğun katılım gösterdi. Sınavın soru ve cevaplarının geçtiğimiz haftalarda MEB ÖDSGM üzerinden adayların erişimine açılmasının ardından öğrenciler heyecanla sınav sonuçlarını beklemeye başladı. MEB tarafından yayınlanan takvime göre bursluluk sınavı sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. İOKBS sonuçlarına http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adresleri üzerinden ulaşılabilecek. Öğrenci velisi isterse, okul müdürlükleri "Sınav Sonuç Belgesi"nin çıktısını elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyip öğrenciye veya öğrenci velisine imza karşılığı verebilecek.
MEB İOKBS PUANI HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?
5, 6, 7, 8, HAZIRLIK SINIFI, 9, 10, 11’İNCİ SINIFLAR İÇİN TASP HESAPLANIRKEN KULLANILACAK AĞIRLIK KATSAYILARI
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10, 11’inci Sınıflar İçin TASP Hesaplanırken Kullanılacak Ağırlık Katsayıları
Test No
Test Adı
Ağırlık Katsayıları
1
Türkçe/ Türk Dili ve Edebiyatı
3
2
Matematik
3
3
Fen Bilimleri
3
4
Sosyal Bilgiler/ Sosyal Bilimler
3
TOPLAM
12
2019 BURSLULUK ÜCRETLERİ
Bursluluk ücreti senede 4 defa veriliyor. Yani 3 ay arayla bursluluk parası alınıyor.
Yıllara göre İOKBS burs ücretleri:
Burs ücretleri yapılan değişiklikle artık Vakıfbank hesaplarına yatırılıyor.
İLK BURS NE ZAMAN YATACAK?
Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacak.
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