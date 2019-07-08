2019 Kupa Amerika'dan akılda kalanlar

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen 2019 Kupa Amerika, Brezilya'nın şampiyonluğuyla tamamlandı.

Güney Amerika futbolunun milli takım düzeyindeki turnuvası Kupa Amerika'nın 46'ncısı, ev sahibi Brezilya ile Peru arasındaki final maçıyla son buldu.

Maracana Stadı'ndaki karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan Brezilya, 2007'den bu yana ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Kupayı en fazla kazanan takımlar arasında 3. sırada yer alan "Sambacılar", şampiyonluk sayısını 9'a çıkardı.

Kupa Amerika'yı müzesine götüren takımlar şöyle:

Uruguay: 15 kez

Arjantin: 14

Brezilya: 9

Paraguay, Şili, Peru: 2

Kolombiya, Bolivya: 1

MESSİ MİLLİ FORMAYLA YİNE BAŞARAMADI

Altyapısından yetiştiği İspanyol kulübü Barcelona ile kazanılmadık kupa bırakmayan Arjantinli yıldız oyuncu Lionel Messi, aynı başarıyı milli formayla yine gösteremedi.

Arjantin formasıyla 2014 FIFA Dünya Kupası, 2007, 2015 ve 2016 Kupa Amerika'da final oynayan ama kupayı kaldıramayan 32 yaşındaki Messi, bu yılki Kupa Amerika'da finali göremedi. Yarı finalde Brezilya'ya yenilen Arjantin, üçüncülük maçında Şili'yi yenerek, üçüncü oldu.

Kulüp kariyerinde 34 kupası (4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupa, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 10 La Liga, 6 İspanya Kral Kupası ve 8 İspanya Süper Kupası) bulunan Messi, milli takımda şampiyonluk kazanamadı.

Messi'nin, Şili ile oynadıkları 3'üncülük maçında gördüğü kırmızı kart ve karşılaşmanın ardından "Brezilya'nın kollandığını" söylemesi de organizasyona damga vurdu.

Arjantinli forvet oyuncusu, Beşiktaş'ın Şili Milli Takımı'nda forma giyen futbolcusu Gary Medel ile girdiği ikili mücadelenin ardından çıkan tartışmada 2005'ten beri ilk, kariyerinde 2. defa kırmızı kart gördü.

PERU 44 YIL SONRA FİNALE ÇIKTI

Peru Milli Takımı, kupayı müzesine götürdüğü 1939 ve 1975'ten sonra 3. kez final oynadı. Peru, yarı finalde son şampiyon Şili'yi 3-0 yenerek 44 yıllık hasretine son verdi.

Peru'nun 35 yaşındaki santraforu Paolo Guerrero, fileleri 3 kez havalandırarak Brezilyalı Everton ile 2019 Kupa Amerika'nın gol krallığını paylaştı.

Gol sayısını 14'e çıkaran Guerrero, turnuva tarihinin en skorer futbolcuları listesinde ise 3'üncülüğe yükseldi.

Kupa Amerika tarihinin en skorer oyuncuları şöyle sıralandı:

1. Norberto Mendez (Arjantin): 17 gol

Zizinho (Brezilya): 17

3. Lolo Fernandez (Peru): 15

Severino Varela (Uruguay): 15

5. Paolo Guerrero (Peru): 14