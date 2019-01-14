KOSGEB desteği nasıl alınır? 2019 KOSGEB başvuru şartları nelerdir? Sorularının cevabı belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, milyonlarca vatandaşın merak ettiği soruları yanıtladı. Varank, İş Birliği Destek Programı ile ilk kez teknoloji düzeyi yüksek KOBİ’leri büyük işletmelerle işbirliği yapmaları halinde 10 milyon TL’ye kadar destekleyeceğiz. Girişimciliği Geliştirme Destek Programını yüksek teknolojiye uyarladık. Yeni girişimciye 360 bin TL’ye kadar kaynak sağlayacağız. Teknoyatırım Destek Programını ise hazırlıklarını sürdürdüğümüz Uçtan Uca Yerlileştirme Programı şemsiyesi altında çalıştırarak ülke ekonomimizin önceliklerine göre hayata geçireceğiz.” dedi.

KOSGEB DESTEĞİ NASIL ALINIR?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB),Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini artırmak ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş kamu kurumudur. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olan KOSGEB, 20 Nisan 1990 tarihli ve 3624 sayılı yasayla kuruldu. Merkezi Ankara'da olan KOSGEB, tüzel kişiliği haiz özel bütçeli bir kuruluştur.

Kurulduğu tarihten Mayıs 2009'a kadar sadece imalat ve üretim sektörlerine destek sağlayan KOSGEB, 5 Mayıs 2009 tarih ve 27219 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5891 sayılı Kanunla birlikte hizmet ve ticaret sektörlerini de kapsamı alanına almıştır.

e-Hizmetler menüsünden KOSGEB’e ilk başvuru butonuna tıklayıp işletmenizin kaydını yapınız. KOBİ Beyannamesi, İşletmenizin KOBİ vasfı taşıyıp taşımadığının tespiti için KOBİ beyannamesini doldurmanız gerekmektedir. Beyanname Kontrol; Verilen beyannamenizin mevzuata uygunluğu KOSGEB uzmanı tarafından kontrol edilecektir. Desteklere Başvuru; Planladığınız desteklere uzmanınızla görüşüp başvurabilirsiniz.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 12 Nisan 1990 senesinde 3624 sayılı yasa ile kurulmuştur. Yeni iş kurmak isteyen ve mevcut işini büyütmek isteyen girişimcilere destekler sunan KOSGEB bünyesindeki daha birçok proje ile vatandaşa hizmet vermektedir. Yıllar geçtikçe çalışmalarını daha da büyüterek devam eden kurum KOBİ'lere destek faaliyetlerine hız kesmeden devam etmektedir.

KOSGEB BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

KOSGEB'ten faizlsiz kredi almak isteyen girişimlerin dikkat etmesi gereken şartlar şöyle;

18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,

KOSGEB tarafından verilmiş olan uygulamalı eğitim desteğini ya da iş kurma danışmanlığı eğitimini alanlar,

Kurum tarafından üniversite sınırlarında yapılmış olan genç girişimci geliştirme programına katılmış olup mezun olanlar,

İŞGEM bünyesinde yer alan girişimcilerden 1 sene içinde işletme açmış olan kişiler

KOSGEB desteklerinden yararlanabilir.