2019 Kadınlar Dünya Kupası: ABD Tayland'ı 13-0 yendi, kupa tarihinde rekor kırdı

12 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
FIFA 2019 Kadınlar Dünya Kupası F grubu maçında ABD, rakibi Tayland'ı 13-0 mağlup ederek kupa tarihinin en büyük farklı zaferini kazandı.
ABD böylece, 2007'deAlmanya'nın Arjantin karşısında elde ettiği 11-0'lık farkı geride bırakarak tarihe geçti.
2015'te Kadınlar Dünya Kupası'nı alan güçlü takım, ikinci yarıda 10 dakikada 4 gol attı, ardından 16 dakika içinde 6 kez daha topu file ile buluşturdu.
Maç boyunca ABD Tayland'ın kalesine 35 şut çekerken, Tayland ise rakibinin kalesine sadece 2 şut çekebildi.
Kadınlar Dünya Kupası tarihinin en farklı zaferleri
ABD 13-0 Tayland (2019)
Almanya 11-0 Arjantin (2007)
Almanya 10-0 Fildişi sahilleri (2015)
İsviçre 10-1 Ekvador (2015)
İsveç 8-0 Japonya (1991)
Norveç 8-0 Nijerya (1995)
ABD 7-0 Tayvan (1991)
Norveç 7-0 Kanada (1995)
Çin 7-0 Gana (1999)
Maç sırasında ABD'li takımın oyuncuları Alex Morgan 5 gol atarken, Rose Lavelle ve Samantha Mewis ise ikişer gol attı. Lindsey Horan, Megan Rapinoe, Mallory Pugh ve Carli Lloyd da maçın sonucu belirleyen diğer golcüler arasındaydı.
Amerikan kadın futbol takımı, son olarak 1991'de Tayvan'ı 7-0 mağlup ederek rakibine büyük bir fark atmıştı.
Fransa'daki karşılaşmada ABD ve Tayland arasındaki 8-0'lık fark, maçın son 12 dakikasında gelen 5 golle 13-0'a çıktı.
ABD'li oyuncular farkı aralamalarına rağmen maç boyunca hiç hız kaybetmezken, hakem son ıslığını çaldığında Taylandlı oyunculardan bazılarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
Amerikalı takımın oyuncuları ise Taylandlı rakiplerini teselli etmeye çalıştı.
Maçta 5 gol atan Morgan, "Atılan her golün önemli olduğunu biliyorduk. Bizim için durmadan devam etmek önemliydi" dedi.
Kupanın eski şampiyonu ABD, 2017'den beri sadece bir uluslararası karşılaşmada mağlup oldu.
Takım, turnuvada üst üste üçüncü kez finale kalmak için yarışıyor.
Dünya sıralamasında 34. sırada yer alan Tayland ise, ABD ile 2016'daki bir önceki karşılaşması olan arkadaşlık maçında 9-0 mağlup olmuştu.
Taylandlı takımın bir sonraki aşamaya geçmesi için önce İsveçli ve Şilili rakiplerini yenmesi gerekecek.
ABD'nin bir sonraki maçı 16 Haziran'da Şili ile olacak.
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