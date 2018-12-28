2019 Hac kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi. Hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen kura çekilişi ile 2019 yılında kutsal topraklara gidip gidemeyeceklerini öğrendi. Hac kura çekilişi Ankara ile başladı ve 81 il için teker teker yapılacak. İşte, Diyanet, Ankara Hac kura sonuçları listesi haberimizde...

HAC KURA SONUÇLARI TAM LİSTE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura sonucunda 80 bin kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak. Bugün saat 15.00’da kamuoyuna açık yapılan kuranın sonuçlarına, saat: 23.00’den itibaren https://www.hac.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek. Sonuçlar ayrıca hacı adaylarının cep telefonlarına SMS olarak gönderilecek.

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HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kurada ‘Kesin Kayıt Hakkı’ elde edenler, 02-11 Ocak 2019 tarihleri arasında “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak kayıtlarını yaptırabilecekler.

Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 17-25 Ocak 2019 tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

ŞEHİT YAKINI VE GAZİLER KURASIZ HACCA GÖTÜRÜLECEK

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2019 yılları arasında kayıt yaptırıp daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız olarak hacca götürecek.