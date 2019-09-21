Ressam Marianne’a, manastırdan henüz çıkan ve evlenmek üzere olan genç Héloise’ın portresi sipariş edilir. Ancak Marianne, bu portreyi Héloise’dan habersiz çizmelidir. Bu kısıtlamanın önüne geçmek için Marianne, gönülsüz gelin adayı Héloise’ı önce gözlemler sonra da onunla yakınlaşır. Film, Cannes Film Festivali'nde en iyi senaryo ve Kuir Palmiye ödüllerini kazanmış ve çok beğenilmişti. Filmin başrollerini Noémie Merlant, Adèle Haenel ile paylaşıyor.