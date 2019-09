Jojo Rabbit / Tavşan Jojo

Toronto Film Festivali'nde Seyirci Ödülü'nü kazanarak bir anda Oscar yarışının öne çıkan filmlerinden biri olan “Jojo Rabbit”, İkinci Dünya Savaşı’nda, Nazi iktidarındaki Almanya’da geçiyor. Filmin kahramanı Jojo, annesinin tavan arasında Yahudi bir kızı sakladığını öğrenince ırkçılığıyla yüzleşmek zorunda kalıyor. Bu arada Jojo'nun hayali arkadaşının Adolf Hitler olduğunu da belirtelim. Filmin yönetmeni hayali arkadaş Adolf'u canlandıran Taika Waititi... 2014 yapımı “sahte belgesel” türündeki komedi filmi “What We Do in the Shadows?” ile tanıdığımız Yeni Zelandalı yönetmen Taika Waititi, “Thor: Ragnarok” gibi bir Hollywood süper prodüksiyonunun ardından komediyle dramı bir araya getiren bir filmle geliyor karşımıza...