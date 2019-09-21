21 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Diego Maradona
Futbolu bırakalı yıllar olsa da o hâlâ bir efsane... Arjantinli futbolcu Diego Maradona'nın “film gibi” bir hayatı olduğunu aslında herkes biliyor. “Senna” ve “Amy” gibi başarılı belgeselleriyle tanınan Asif Kapadia, işte bu inişler, çıkışlar ve skandallarla dolu çalkantılı hayatın peşine düşüyor...
Kapadia, Arjantinli efsane sporcunun da onay verdiği, bir kısmı daha önce hiç görülmemiş 500 saati aşkın görüntüden kurguladığı filmde, Maradona'yı özellikle İtalya'da Napoli takımında oynadığı yıllara odaklanarak anlatıyor. Dünya prömiyerini Cannes'da yapan filmi futbol meraklısı sinemaseverlerin kaçırmaması gerekiyor.
Marriage Story
Dünya prömiyerini yaptığı Venedik Film Festivali'nde ödül alamadı ama özellikle eleştirmenler üzerinde derin bir etki bıraktı. Oscarlık filmlerin görücüye çıktığı Telluride ve Toronto festivallerinin de “yıldız”ıydı... “Marriage Story”, an itibarıyla 2020'de verilecek Akademi Ödülleri'nin en büyük favorilerinden biri...
Başlıca rollerinde Adam Driver, Scarlett Johansson ve Laura Dern'in oynadığı film, New York'tan Los Angeles'a uzanan bir boşanma hikâyesini anlatıyor. Toronto'da Adam Driver'a en iyi performans ödülünü getiren “Marriage Story”, yazar ve yönetmen olarak Noah Baumbach'ın imzasını taşıyor. Filmekimi'nde seyretmek istiyorsanız elinizi çabuk tutun.
A Hidden Life / Gizli Bir Yaşam
Özellikle “The Thin Red Line”a (1998) kadar Terence Malick, çoğunluğun sevdiği, sinemaseverleri birleştiren yönetmenlerden biriydi... “The New World” ve “The Tree of Life” ile ayrışma başladı. Daha sonra çektiği her filmle hayran kitlesini küçültmeye devam etti...
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