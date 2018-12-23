2019 emekli maaş zammı belli oldu mu? 2019 yılı emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar..

2019 yılına sayılı bir zaman kala emekli maaş zammı araştırılan konular arasında yer alıyor. Enflasyon dikkate alınarak yapılan emekli maaş zammı bu yıl ne kadar olacak. Peki, 2019 emekli maaş zammı belli oldu mu?

EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU MU?



Emekli ve memura yapılacak zammın belirlenmesi için Aralık ayı enflasyonun açıklanması bekleniyor. Buna göre 3 Ocak’ta beklenen sorunun cevabı da gelmiş olacak.

Kasım ve Aralık ayı enflasyonuna göre zam oranları artacak ya da azalacak. 2019 Yılı Programı’ndaki enflasyon tahminine göre, Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur’lularda yüzde 10.65, memur emeklilerinde yüzde 11.15 olacak.

2019 EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Temmuzda ek ödeme dahil 1713.57 lira olan 2000 öncesi işçi emeklisinin en düşük aylığı, enflasyon aralıkta hiç değişmese dahi ocakta 182 lira artışla 1895 liraya yükselecek. Esnaf Bağkur emeklisinin maaşı 1448 liradan 1602 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı da 2149 liradan 2388 liraya çıkacak.

EN DÜŞÜĞÜ 1000 LİRA OLACAK

Hükümet geçen hafta Meclis’e 71 maddelik bir torba yasa teklifi vermişti. Bu teklifte emekli maaşlarıyla ilgili önemli bir düzenleme de var. Buna göre; 1000 liranın altında maaş alan emekli kalmayacak. Böylece 600-800 lira olan dosya başına maaşlar 1000 liraya tamamlanacak.Yani seyyanen 400 liraya varan maaş artışları olacak. Bundan 150 bin emekli yararlanacak. Eğer yasa 1 Ocak’tan önce çıkarsa bu emeklilerin de 95-110 lira arasında enflasyon zammı alacağı anlamına geliyor.

EMEKLİ MAAŞINDAN YAPILAN KESİNTİLER

– İlaç katılım payı:

Emeklilerin aylıklarından ayakta tedavide uygulanan ilaçlar için %10 katılım payı alınır. Ayrıca her bir reçete için;

– 3 kutuya kadar(üç kutu dâhil) temin edilen ilaçlar için…3 (üç) TL,

– 3 kutuya ilave temin edilen her bir kutu ilaç için……….…1 (bir) TL,

olmak üzere katılım payı alınır. İlaç katılım payları genelde ilaçların alındığı tarihi takip eden ödeme dönemindeki aylıklardan kesilir. Bazen birkaç ay sonra da kesilebilir.

– Tıbbi malzeme katılım payı:

Vücut dışı protez ve ortezlerden, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için % 10 oranında katılım payı alınır ve bu tutarlar aylık ya da gelirlerden kesilir.

– Muayene katılım payı:

Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınmayacaktır. Diğer sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı tutarları aşağıda belirtilmiştir.

– İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında…5 TL

– Özel sağlık hizmeti sunucularında …….12 TL

Yukarıda belirtilen tutarlar da emeklilerin aylıklarından kesilir.

– İcra takibiyle haciz:

İcra takibiyle emekli aylıklarına konulan haciz (İstisnai durumlar hariç aylığın 1/4'ü oranında kesinti yapılır).

– Yersiz ödemeler:

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir ve aylık alanlara bazen hak etmediği aylıklar ödenmektedir. Bunlar tespit edildikten sonra emeklinin gelir ya da aylığından her ay %25’ini geçmemek koşulu ile tahsil edilebilmektedir.