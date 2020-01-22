AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA muhabirine, 2019 yılında Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) yapılan başvuruları değerlendirdi.

Sınai mülkiyet alanındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Varank, 2019 gerçekleşmelerinin oldukça güçlü bir seyir izlediğini söyledi.

Varank, sınai mülkiyetin her alanında artış olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"2019 yılında sınai mülkiyetin tüm alanlarında önemli artışlar gördük. Başvuru sayılarında bir önceki seneye göre yerli patentte yüzde 11, faydalı modelde yüzde 8, markada yüzde 13 ve tasarımda yüzde 11'lik artış oldu. TÜRKPATENT'e 8 bin 126 yerli patent ve 2 bin 906 yerli faydalı model başvurusu yapılırken, 119 bin 412'si yerli olmak üzere toplam 134 bin 353 marka başvurusu gerçekleştirildi. Bu veriler ülkemizin sınai mülkiyet alanında büyük bir ilerleme kaydettiğine işaret ediyor."

"MARKA BAŞVURULARINDA BİRİNCİLİĞİMİZ DEVAM EDECEK"

Sektörlere göre patent başvurularındaki artışa ilişkin bilgi veren Varank, "Bilgi ve iletişim teknolojileri, beyaz eşya, otomotiv ve elektronik alanında faaliyet gösteren firmalarımız yerli patent başvurularında ilk sıralarda yer alıyor. Bu durum, firmalarımızın teknoloji yoğun üretime verdikleri değerin bir sonucu aslında. Küresel pazarlarda rekabet üstünlüğü kazanmak istiyorsak, bunun yolu Ar-Ge'den ve teknolojiden geçiyor." dedi.

2019 yılında en fazla patent başvurusu yapan ilk 50 kuruluş arasında 22 üniversitenin yer aldığını ifade eden Varank, bu sayının bir önceki yıl 17 olduğunu anımsattı.

Varank, üniversitelerin patent farkındalığı ve kapasitesinin her geçen yıl artığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Türkiye 2011'den bu yana Avrupa'da en fazla marka başvurusu yapılan ülke oldu. Diğer ülkelerin 2019 yılı marka verileri henüz açıklanmadı ancak büyük ihtimalle bu alandaki birinciliğimizi sürdürüyor olacağız. Markalaşma konusunda firmalarımızın hassasiyeti çok yüksek."

"TASARIMA YATIRIM YÜKSEK TİCARİ BAŞARIYI GETİRİYOR"

Tasarım konusundaki gelişmelere değinen Varank, 2019'da 39 bin 178'i yerli, 7 bin 10'u yabancı olmak üzere 46 bin 188 tasarım başvurusu yapıldığını aktardı.

Varank, tasarım yoluyla yeniliğin Ar-Ge'ye kıyasla daha düşük maliyetli olduğunu belirterek, "Yapılan analizlere göre, tasarıma yatırım yapan şirketler yapmayanlara göre daha yüksek ticari başarı gösteriyor. Yine tasarım yoğun sektörler, istihdama ve milli gelire ciddi oranda katkı sağlıyor. Dolayısıyla başta KOBİ'ler olmak üzere, tüm üreticilerin tasarım sürecini etkin şekilde kullanıp yönetmesi hayati öneme sahip." diye konuştu.

İSTANBUL BAŞVURULARDA İLK SIRADA

İllerden yapılan başvurulara da işaret eden Varank, "Marka, patent ve tasarım alanında en çok başvuru İstanbul'dan yapıldı." ifadesini kullandı.

Varank, İstanbul'u patent başvurularında Ankara ve Bursa'nın, marka başvurularında Ankara ve İzmir'in, tasarım başvurularında da Bursa ve Kayseri'nin takip ettiğini dile getirdi.

TÜRKPATENT İÇİN İLK 10 HEDEFİ

TÜRKPATENT'in 2019'da yoğun bir yılı geride bıraktığını belirten Varank, şunları kaydetti.

"Son yıllarda artan başvurularla birlikte TÜRKPATENT Avrupa'nın en fazla sınai mülkiyet başvurusu yapılan kurumlarından biri haline geldi. 2017'den bu yana Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı nezdinde uluslararası otorite olarak da hizmet veren TÜRKPATENT, patent araştırması konusunda kapasitesini güçlendirmeye devam ediyor. Kurumun düzenlediği uluslararası rapor sayısı bir önceki yıla göre 7,5 kat arttı. Dünyada 23 tane uluslararası patent araştırma ve inceleme otoritesi var. TÜRKPATENT bu 23 kurum arasında 2019 yılında rapor sayısını en hızlı artıran sınai mülkiyet kurumu oldu. 2023 yılında TÜRKPATENT'i dünyadaki ilk 10 otorite arasına sokmayı hedefliyoruz."