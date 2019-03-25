İOKSBH sınav başvurusu 11-22 Mart 2019 tarihleri arasında yapıldı. Şimdi ise vatandaşlar "Bursluluk sınavı ne zaman? " sorularını araştırıyor. Peki, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKSB) ne zaman olacak? İşte, sınav günü ile ilgili detaylar...

2019 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik olarak İOKBS, 02 Haziran 2019 tarihinde Türkiye saatiyle saat 10.00’da, ÖDSGM tarafından yapılacaktır. Sınavda 4'er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır. İOKBS, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında isesınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla; Lefkoşa, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek’te yapılacaktır.

SINAVIN GEÇERSİZ OLACAĞI DURUMLAR

- Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi

- Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi

- Başka öğrenciye ait sınav evrakının kullanılması

- Cevap kağıdının dönüş sınav güvenlik poşetinden çıkmaması yada zarar görmüş olması

- Başvuru şartlarını taşımadığı halde öğrencinin sınava girmesi

- e- Okul sistemindeki bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa,

- Elektronik ortamda okul müdürlüğü, başvurusunu onaylamamışsa,

- Başvuru için gerekli bilgi ve belgeler eksiksiz olarak okul müdürlüğüne teslim edilmemişse,

KAÇ NETLE BURSLULUK SINAVI KAZANILIR?

Bursluluk sınavından başarılı bir sonuç alabilmek için, en az 80 net yapılması gerekir. Ayrıca 80 ve üzerinde net yaptıktan sonra bazı kontenjanlara göre değişkenlik gösteren puan türlerine göre kazanma şansı arttırılabilir.

KONTENJAN DAĞILIMI

1)Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;

a) %10’u “KanunlarlaÖzel Hak Tanınan Öğrenciler”e,

b) %5’i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,

c) %5’i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imam-hatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,

ç) %80’i (a),(b) ve (c) bentleri dışındaki diğer öğrencilere ayrılır.

2)Birinci fıkradaki kontenjanlardan; (a) ve (c) bentlerinde belirtilen kontenjanların dolmaması hâlinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %80’lik kontenjana ilave edilir. Öğretmen çocuğuna ayrılan %5’lik kontenjanın dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan, öğretmen dışındaki Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelinin çocukları için kullanılır, buna rağmen dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan %80’lik kontenjana ilave edilir.

Başvuru şartları altındaki tüm maddeler için verilen beyanlar ve belgeleri incelemek amacıyla okul müdürünün, ilgili müdür yardımcısının veya görevlendirilen bir müdür yardımcısının başkanlığında, en az 2 (iki) üye öğretmenin yer aldığı bir komisyon oluşturulacaktır. Bu komisyon tarafından, maddi durumları 2019 MaliYılı için tespit edilen miktarı geçmeyen ve kontenjanla ilgili durumunu belgelendiremeyen öğrencilerin başvuruları incelenip gerekli düzeltmelerin yapılmasından sonra “diğer öğrenci” kontenjanından müracaatları sağlanacaktır.