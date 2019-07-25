MEB tarafından gerçekleştirilen Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavına giren binlerce aday, sonuçlar için gün sayıyor. Polis Akademisi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu! Peki 2019 bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2019 bekçilik sınavı ile ilgili merak edilenler...

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis Akademisi'nin duyurusuna göre, 2019 1. ve 2. Dönem bekçilik sınavı sonuçları 07 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak. 8 bin bekçi alımı yapılacak. Adayların, bekçilik sınavından 100 puan üzerinden 50 puan alması yeterli olacak. Sonuçlar Polis Akademisi'nin resmi internet adresinden ve MEB'in resmi internet adresinden yayımlanacak.

BEKÇİLİK SINAVI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı [Puan = (Doğru Sayısı/ Soru Sayısı) x 100] formülü ile hesaplanacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir. Adaylar, sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra sınava ilişkin itirazlarını en geç iki iş günü içerisinde Polis Akademisi Başkanlığı'na yapabilecekler. Bu süre geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

Fiziki yeterlilik sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.

Fiziki yeterlilik sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında “Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz” kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınavına geçemezler.

Fiziki yeterlilik sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta, telefon vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.

SÖZLÜ SINAV

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) kendilerine duyurulacak yer ve zamanda sözlü sınav komisyonu tarafından sözlü sınava tabi tutulurlar.

Sınav esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir.

Adaylar;

a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavraması,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.