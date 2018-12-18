19 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi vize sınavlarının tamamlanması ve sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte final sınavlarının yapılacağı tarih en çok merak edilenler arasında yer alıyor. 24 - 25 Kasım tarihlerinde yapılan AÖF vize sınavlarının sonuçları geçtiğimz günlerde öğrencilerin erişimine açılmıştı. Peki, AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?
AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi takviminde yer alan bilgilere göre AÖF final sınavları 12-13 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bahar dönemi ara sınavları 13-14 Nisan tarihlerinde, bahar döneminin final sınavları 25-26 Mayıs tarihinde yapılacak. 2019 yılının tek ders sınavı ise 20 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek.
AÖF 2018 - 2019 SINAV TARİHLERİ
|SINAV TARİHLERİ
|Sınav Türü
|Sınav Tarihi
|Güz Dönemi Ara Sınavı
|24 - 25 Kasım 2018
|Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı
|12 - 13 Ocak 2019
|Bahar Dönemi Ara Sınavı
|13 - 14 Nisan 2019
|Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı
|25 - 26 Mayıs 2019
|2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı
|20 Temmuz 2019
AÖF PUANLAMA SİSTEMİ
84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçer
77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçer
71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçer
66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçer
61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçer
56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçer
50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçer
46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçer
40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçer
33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçer
0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalır.
AÖF'DE BÜTÜNLEME VAR MI?
AÖF’ün bütünleme sınavını neden yapmadığına dair açıklamada bulunan Anadolu Üniversitesi, AÖF'de bütünleme var mı? sorusunu şu ifadelerle açıkladı; Sınavlarda başarının değerlendirilmesinde Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları kullanılmaktadır. Bu sistemde güz ve bahar dönemleri birbiri ile ilişkilidir. Güz döneminde bir öğrencinin başarısız olduğu bir dersi bahar döneminde genel not ortalamasını yükselterek kurtarma şansı vardır. Bütünleme sınavı uygulandığında dönemler arası bağlantı kopacağından ve sistemdeki “Uyarı” ve “Tekrar” durumları uygulanamayacağından öğrenci başarısı olumsuz etkilenecektir. Ders geçme ve değerlendirme sistemimiz incelendiğinde bu durum açıkça görülecektir. Tüm bu açıklamalar sonucunda bütünleme sınavı uygulanması durumunda öğrencilerimizin dezavantajlı duruma geleceği değerlendirilmektedir
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