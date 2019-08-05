Evde bakım maaşı alan vatandaşlar ve yakınları, maaş ödemelerinin Kurban Bayramı'ndan önce yapılmasını bekliyordu. Vatandaşları sevindiren haber, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Bakan Selçuk, 2019 Ağustos ayı evde bakım maaşı ödemelerinin yapılacağı tarihi açıkladı.

Peki evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar...

EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEME TARİHİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bu yıl Kurban Bayramı’nın 11 Ağustos’ta başlaması ve 4 gün resmi tatil olması nedeniyle evde bakım aylığı ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde yapılacağını kaydetti. Buna göre ödemeler 9 Ağustos Cuma günü hesaplara yatmış olacak.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Evde bakım maaşı 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde bin 305 lira iken, bu tutar Temmuz ayından itibaren bin 384 liraya yükselmiş, bu kapsamda 2018 yılında 513 bin engelli için yaklaşık 6.6 milyar lira kaynak aktarılmıştı.

2019 yılı Ağustos ayında da 513 bin engelli için 711 milyon lira kaynak aktarılacak.

e-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde Bakım aylığı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. T.C. kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI