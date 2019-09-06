Yaz tatilinin tadını çıkaran milyonlarca öğrenci 2019 - 2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ders başı yapacak. Eylül ayına girmemizle birlikte özellikle öğrencileri ve velilerini yakından ilgilendiren konulardan bir tanesi de "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı oldu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar 9 Eylül 2019 Pazartesi günü açılacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5’inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9’uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 5-6 Eylül 2019 tarihlerinde 2 günlük uyum eğitimi yapılacak.

MEB 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),2019-2020 eğitim-öğretim takviminde okulların açılacağı tarihi ve sınav takvimini resmi internet sitesine erişime açtı. Buna göre;

- 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başlayacak.

- 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

- 25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam edecek.

- Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

- İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

- 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

- Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak.

- 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

ARA TATİLLER NE ZAMAN?

18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. Ara tatillerde bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihlerinde olacak. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 şubat 2020'de başlayacak.

6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. Her ara tatilde olduğu gibi bilim ,kültür ,sanat,spor,gezi,fuar gibi etkinlikler planlanacak.

2019-2020 Eğitim - öğretim yılı 19 haziran 2020'de sona erecek ve 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

TENEFFÜS SÜRELERİNDE DEĞİŞECEK

Yapılan değişiklikte, “Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Okul yönetimince teneffüsler için normal eğitim yapılan okullarda en az 15 dakika, ikili eğitim yapılan okullarda ise en az 10 dakika süre ayrılır” ifadeleri yer aldı. Ayrıca okula başlama yaşı da 66 aydan 69 aya çıkarıldı. 66, 67 ve 68 aylık çocukların da velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilebilecek.