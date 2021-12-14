Habertürk ve Bloomberg HT’ye Altın Kalem

HABERTURK.COM / AA

Ekonomi Muhabirleri Derneğince (EMD) verilen, "2019-2020 Altın Kalem Ekonomi Basını Başarı Ödülleri" sahiplerini buldu.

Ankara’daki bir otelde düzenlenen ödül töreninin açılış konuşmasını yapan EMD Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Türker, uzman gazeteciliğin ve haberde etik değerlerin korunmasının önemini vurguladı. Alanda uzmanlaşmanın hem nitelikli haber hem de tecrübe ve birikimin aktarılmasında büyük önem taşıdığının altını çizen Türker, derneğin faaliyetleri ve kuruluşu hakkında da bilgi verdi.

Dernek, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden, eski Anadolu Ajansı Ekonomi Haberleri Müdürü, EMD Onur Kurulu Üyesi Metin Türkyılmaz'ın adını yaşatmak için bu yıl ilk kez "Metin Türkyılmaz Özel Ödülü" de verdi.

Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, "Emekliye Çalışana Haber Var" başlığıyla gündeme taşıdığı, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik konulu yazılarıyla “Yeni Medya İnternet” dalında ödüle layık görüldü.

“Televizyon Ekonomi Yayıncılığı” dalındaki ödül de Bloomberg HT’ye verildi. Ödülü, Bloomberg HT Yayın Koordinatörü Kerem Ilgaz aldı.

Gecedeki diğer ödüller şöyle:

Gazete Haberi: Hürriyet gazetesinde yayımlanan "İkramiye Köstebeği" başlıklı haberiyle Neşe Karanfil.

Gazete Köşe Yazısı: "Birisi Şu 4 Milyon Artışı İzah Etsin" başlıklı köşe yazısıyla Dünya gazetesinden Alaattin Aktaş.

Gazete Röportaj: "Orta Gelir Tuzağından Kurtulmak İçin Dört İstanbul Lazım" başlıklı röportajıyla Ticaret gazetesinden Seda Gök.

Dergi Haberi: "Korona Revizyonu" başlıklı haberiyle Capital dergisinden Özlem Aydın Ayvacı.

Yerel Haber: "SİT Alanına İngiliz Villası" başlıklı haberiyle Demirören Haber Ajansından Mehmet Çınar.

Ajans Haberi: "Çalışma Hayatının Değişmeyen Gündemi Kıdem Tazminatı" başlıklı haberiyle Anadolu Ajansından Özcan Yıldırım.

Televizyon Ekonomi Haberi: "Rapor Çilesi" başlıklı yayınıyla Fox TV'den Beril Ötkan.

Televizyon Ekonomi Programı: "Çarşı Pazar Ekonomi" programıyla NTV'den Berfu Güven.

Metin Türkyılmaz Özel Ödülü: Sözcü gazetesinden Ege Cansen.

Özden Alpdağ Özel Ödülü: Sabah gazetesinden Okan Müderrisoğlu ile "Ekonomi 7/24" programıyla TRT'den Gülçin Üstün Can.