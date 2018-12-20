2018’de konut sektörünü Anadolu sırtladı

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Türkiye’de bu sene ilk 11 ayda 1 milyon 238 bin adet konut satıldı. Geçen sene bu rakam 1 milyon 276 bindi.
Konut kredi faiz oranlarındaki ciddi yükselişe, döviz kurlarındaki sert hareketlere rağmen Türkiye’de 11 aylık tabloda konut satışlarının sadece yüzde 3 düştüğüne dikkat çeken Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, “daha dikkat çekici bir tablo ise şöyle: Bu sene ilk 11 ayda İstanbul’da konut satışları yaklaşık yüzde 4, Ankara’da yüzde 14, İzmir’de yüzde 10, Bursa’da yüzde 10 düştü. Normalde bu 4 şehir toplam konut satışının yüzde 35’ini yani 3’te 1’inden fazlasını temsil ediyor ancak konut satışları bu büyükşehirler kadar düşmedi. Bunun sebebi - 2018’de konut satışlarını aslında Anadolu şehirlerinin toparlaması. 50 binin üzerinde konut satılan Antalya’da yüzde 5 artış, Yalova gibi 10 binin üzerinde konut satılan şehirlerde yüzde 16’nın üzerinde artış var. Şehirlerin tamamına baktığımızda; Şırnak’ta bu sene geçen seneye göre 11 ayda konut satışı yüzde 142, Muş’ta yüzde 26, Gümüşhane’de yüzde 25, Burdur, Ardahan, Aksaray, Adıyaman, Kastamonu, Giresun, Erzincan gibi şehirlerde yüzde 10’un üzerinde artış yaşandı.” dedi.
Peşin ve senetli satışlar öne çıktı
Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, ipotekli konut satışlarının 11 ayda Türkiye genelinde yaklaşık yüzde 40 düştüğünü, buna karşın peşin ve senetli satışları kapsayan ‘diğer satışların’ yüzde 16 arttığına dikkat çekerek, “Anadolu’da da insanlar daha çok birikimleriyle ev alıyorlar. Evin toplam değeri de düşük olduğu için banka kredisini, hele de böylesi yüksek olduğu dönemde daha az tercih ediyorlar. Daha çok birikim ve eşten dosttan borçla ev aldıklarını görüyoruz.” dedi.
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