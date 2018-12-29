Yılın 'En'leri

Bir takvim yılını daha geride bırakıyoruz. 2018 yılı futbol ve spor dünyamızda yine bir takım ilkler yaşattı ve izler bırakarak çekiliyor. Umalım ve dileyelim ki 2019 spor dünyamızda huzuru ve eğlenceyi daha çok yaşarız.



Benim açımdan bu takvim yılındaki en önemli spor olayı Ali Koç'un, 20 yıllık başkan Aziz Yıldırım'ı sandıkta yenmeyi başarmasıydı. Çok önemli bir değişimdi bu. Yanı sıra Ali Koç'un tam 4 kat fazla oyla seçimi kazanmasına ve inanılmaz bir kredi ile göreve başlamasına karşın bu müthiş kredisini sadece 4 ayda tüketme noktasına gelmesi de bir başka unutulmazdı. Basketbol ve diğer branşlardaki iyi gidiş artarak sürmesine, olağanüstü ekonomik hamlelere karşın futbol takımının inanılmaz kötü yönetilmesi krediyi tüketti. F.Bahçe'nin ilk devreyi 17. sırada bitirmesi de bir başka inanılmaz gelişmeydi. F.Bahçe basketbol takımının bir kez daha Eurolig finali oynaması yine unutulmazlar arasındaydı. Vakıfbank Bayan Voleybol takımının 3. kez dünya şampiyonu olması ise hepimize gurur verdi. Vakıfbank'ı, otomasyon sistemi ile kendi altyapı sistemini de kurduğu bu harika organizasyonu için tebrik etmek gerek. Ayrıca Eczacıbaşı'nın da Dünya 3.'sü olduğunu da unutmayalım. Takım sporlarındaki özellikle salon sporlarındaki başarılarımızın yanında genç bireysel sporcularımızla da gurur duyduk. Deniz Selin Ünlüdağ, eskrim gibi çok zor bir spor dalında yıldız kadınlar kılıç kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu. Genç okçumuz Mete Gazoz da Avrupa Grand Prix'inde kıta rekoru kırdı.



Benim aklımda en çok yer edenler bu isimler oldu.



Elbette 8. sezonunda 7. kez şampiyonluğa ulaşan ve artık tartışılmaz bir noktaya erişen Fatih Terim'le 21. şampiyonluğa ulaşan G.Saray'ın aynı sezonda 2 başkanla yine şampiyon olduğunu da atlamayalım. Yılın çıkışı 2018'in başında transfer rekoru kırarak Everton'a giden Cenk Tosun'un ise yılın serbest düşüşü elbette Arda Turan'ın olmalı. Beşiktaş'ın kupadan çekilmesi ve tekrar maçına çıkmama kararı da unutulmazlardan. Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor'u da yılın kazananlarından saymazsak olmaz. Bana göre yılın en kötü tanıtım kampanyası da 2024'e adaylık filmimizdi. Nusret'in et tuzlaması ile adaylık filmi çektik ve kaybettik. Almanya gibi bir futbol devine kaybetmemiz doğal da bir de "oylar bir gecede değişti" falan gibi 'hikayelerle' kendimizi avutmaya çalıştık.



Benim aklımda 2018'den kalan sportif unsurlar bunlar. Umalım 2019, takımlarımız, sporcularımız ve sporumuz adına çok daha güzel ve başarılı geçer.