E-ticaret platformu Hepsiburada, Türkiye’de 2018 yılı e-ticaret alışkanlık ve eğilimlerini açıkladı.Trend Raporu adıyla her 6 altı ayda bir yayınlanan raporda, Hepsiburada’dan alışveriş yapan müşterilerin en çok tercih ettikleri ürünlerden, en fazla arama yapılan kelimelere; yerli ürünlere artan ilgiden il ve yaşa göre değişen online eğilimleri kapsayan trend raporuna göre 2018 yılında Hepsiburada üzerinden yapılan alışverişler bir önceki yıla kıyasla yüzde 60 arttı.

2018 yılında Hepsiburada’dan en çok alışveriş yapılan ilk 5 kategori; “Temel Tüketim” ve “Gıda, Sağlık ve Güzellik, Kitap”, “Anne-Bebek” ve “Oyuncak” ile “Hırdavat” oldu. 2017’ye göre ise sipariş adetlerinde en çok büyüme gerçekleştiren ürün kategorisi; “Ofis-Kırtasiye” olurken, kozmetik, müzik ve bahçe kategorileri takip etti. 2018 yılının trend verileri incelendiğinde en fazla talep gösterilen ürünlerin başında bebek bezi, toz deterjan, akıllı bileklik, bulaşık yıkama kapsülü ve şarj edilebilir diş fırçası geldi.

ADANA VE DENİZLİ FARK ATTI

İnternette yapılan alışveriş sıklığını geçen yıla göre en çok artıran illeri de açıklayan Hepsiburada bu alandaki sıralamayı; yüzde 104 Adana ve Denizli, yüzde 100 Malatya, yüzde 99 Kocaeli, yüzde 98 Diyarbakır, yüzde 97 ile de Siirt, Aydın ve Trabzon şeklinde paylaştı.

2018 yılı trend raporu verilerine göre; en çok online alışveriş yapılan günler, cuma ve pazartesi; saat aralığı 12:00 – 14:00; aylar, Kasım, Eylül ve Ekim oldu. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’dan sonra en çok alışveriş yapan il Kocaeli oldu. Kocaeli’ni Antalya, Muğla, Konya ve Balıkesir takip etti. Platformun verilerine göre her saniye 2 ürün satışı yapılırken, 2018’de en çok 25-35 yaş grubu alışveriş yaptı. Hepsiburada platform içinde 1236 bin kez avize ürünü arandı, avizeden sonra 2018 yılı içerisinde en çok aranan kelimeler ise kulaklık, saat, halı ve bot oldu.

‘YERLİ ÜRÜNLERE İLGİ YÜZDE 100 ARTTI’

2018 yılının online alışveriş trendlerini değerlendiren Hepsiburada Kurumsal İletişim ve İlişkiler Grup Başkanı Koray Öztürkler, şunları söyledi:

“T.C. Ticaret Bakanlığımız tarafından yürürlüğe alınan ‘’Yerli Üretim’’ logosu yerli ürünlerin kolayca fark edilerek, tercih edilmesini teşvik edici güçlü bir uygulama oldu. Biz de platformumuzda yerli üretim ürün tanıtımında, bu logoyu yayınlandığı şekilde ürün görsellerimizde hemen kullanmaya başladık. Bu uyarlama ve çevresinde yaptığımız kampanyalar yerli milli ürünlere olan talebi olumlu anlamda arttırdı. Platformumuz üzerinden yerli ürünlere olan ilginin yüzde 100 oranında artmış olmasından da büyük mutluluk duyuyoruz.”