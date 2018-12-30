Arslan, yayımladığı yeni yıl mesajında, Hak-İş olarak çalışma hayatının her alanında yeni modeller ve yeni politikalar üretme gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.

2018'de taşeronların kadroya geçiş sürecinde sınavların yapılması, sınav sonuçlarına göre kadroların alınması, işçilerin çalıştıkları işletmelerde statülerinin geliştirilmesi konusunda yoğun çalışma yaptıklarını anlatan Arslan, şöyle devam etti:

"Hak-İş olarak 2014 yılında taşeron emekçileri örgütlemek için başlattığımız ve 2018 yılında başarıya ulaşan bu mücadele, çalışma hayatında ve kamuoyunda önemli bir karşılık bulmuştur. Bütün bu süreçlere bakıldığı zaman, 2018 taşeron işçilerin kadro aldığı tarihi bir yıl oldu. KİT'lerde çalışan işçiler başta olmak üzere kadro alamayan tüm kardeşlerimiz için mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

Hak-İş olarak 2019 yılı için belirlenen asgari ücreti yetersiz bulduklarını belirten Arslan, 1970'li yıllardan kalan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısına itirazlarının olduğunu vurguladı.

Arslan, yeni yıl mesajında şunları kaydetti:

"Hak-İş Konfederasyonu olarak 2019'un örgütsüzlüğün önüne geçildiği, güvencesiz çalışmanın önlendiği, kayıtdışı istihdamın sona erdirildiği, örgütlenmenin önündeki engellerin bir an önce kaldırıldığı, işsizliğin önlendiği ve iş kazalarının son bulduğu bir yıl olmasını diliyoruz. Yeni yılın ülkemize, milletimize, insanlığa ve büyük Hak-İş ailesine hayırlar getirmesini temenni ediyoruz."