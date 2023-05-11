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2018 SEÇİM SONUÇLARI - 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ve Milletvekili Seçim Sonuçları ile Oy Oranları

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçim sonuçları ile oy oranları

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar Günü Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gidiyor. Bu noktada, geçmiş sonuçları da seçmenler tarafından araştırılıyor. Hatırlanacağı gibi, en son yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmıştı. Cumhurbaşkanlığını Recep Tayyip Erdoğan kazanırken parti bazında ise en çok oyu AK Parti elde etmişti. Peki, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları nedir? Hangi parti, yüzde kaç oy aldı? İşte, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları ve Milletvekili Genel Seçim Sonuçları ile oy oranları

Giriş: 11.05.2023 - 11:46 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandıklara gidiyor. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem TBMM'yi belirlemek için Milletvekili Genel Seçimleri yapılacak. Bu doğrultuda, bir önceki seçimin sonuçları da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan, YSK'nın verilerine göre 25 milyon 436 bin oy alarak yüzde %52,38'le Cumhurbaşkanı seçmilmişti. Parti bazında ise yüzdesel olarak en fazla oyu %42,28 ile AK Parti elde etmişti. Peki, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları nedir? Hangi parti, yüzde kaç oy almışt? O dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışan Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek'in aldıkları toplam oy oranı ne kadardı? İşte, YSK'nın resmi verileri ile 24 Haziran 2018 seçim sonuçları

  • İşte 24 Haziran 2018 seçim sonuçları

  • Cumhurbaşkanı adaylarının sonuçları (Yurt içi sandıklar)

  • Cumhurbaşkanı adaylarının sonuçları (Yurt dışı sandıklar)

  • Cumhurbaşkanı adaylarının sonuçları (Gümrük kapıları)

  • Cumhurbaşkanı adaylarının sonuçları (Yurt içi, yurt dışı ve gümrük sandıkları dahil)

  • Partilerin seçim sonuçları (Yurt içi)

  • Partilerin seçim sonuçları (Yurt dışı ve gümrük kapıları)

  • Partilerin seçim sonuçları (Toplam)

  • Partilerin milletvekili sayıları

  • İstanbul seçim sonuçları (1. Bölge)

  • İstanbul seçim sonuçları (1. Bölge)

  • İstanbul seçim sonuçları (2. Bölge)

  • İstanbul seçim sonuçları (3. Bölge)

  • İstanbul seçim sonuçları (3. Bölge)

  • Ankara seçim sonuçları (1. Bölge)

  • Ankara seçim sonuçları (2. Bölge)

  • Ankara seçim sonuçları (3. Bölge)

  • İzmir seçim sonuçları (1. Bölge)

  • İzmir seçim sonuçları (2. Bölge)

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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