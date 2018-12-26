2018'in favori yemekleri açıklandı!

26 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
2018 yılında Türkiye’nin dört bir yanından verilen 250 milyon porsiyon sipariş incelenerek, yemek alışkanlıklarımızla ilgili yeni eğilimler, asla vazgeçemediklerimiz ve diğer ilginç detaylar ortaya koyuldu.
2018 yılına lezzet bakışında en çok siparişin verildiği ilk 3 il nüfusla bağlantılı olarak İstanbul, Ankara, İzmir olurken, Eskişehir, Antalya, Bursa, Adana, Denizli, Kocaeli ve Konya ilk 10’da yer aldı.
Yıl boyunca kullanıcıların en çok yemek yedikleri ay aralık, lezzete en düşkün oldukları gün ise pazar oldu. 22 yaşındakiler ise en çok siparişi vererek liderliği ele geçirdi. En çok sipariş veren burç ise oğlak oldu. Ders çalışırken yemeksiz olmaz diyerek en çok siparişi veren kampus ise İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü oldu. Onu ise Bilkent Üniversitesi Merkez Kampüsü izledi.
2018'İN FAVORİ LEZZETLERİ
Yılın sipariş lideri geçtiğimiz yıl da olduğu gibi burger oldu. Geçtiğimiz yıl 5. sırada yer alan döner, bu yıl büyük bir atağa geçti ve sipariş sayısını %70 artırarak listenin ikinci sırasına yerleşti.
Lahmacun bir önceki yıla göre bir basamak gerileyerek 3. sırada yer aldı. Yemeksepeti kullanıcıları bir yıl boyunca 16 milyon lahmacun yedi. Bu lahmacunları yan yana koysak 280 futbol sahası ediyor.
2018'DE ATAĞA GEÇEN LEZZETLER
Türk insanının vazgeçilmezi olan kahve, bu sene siparişlerini tam 2 kat arttırdı. En çok sevilen kahve çeşidi ise latte oldu. Atağa geçen bir diğer lezzet ise %70 artışla deniz ürünleri oldu.
Bu yıl diğer en büyük atağı yapanlar ise %70 ile döner ve onu takiben %65 ile çiğ köfte oldu. Kahvaltı siparişleri de %65 artış ile bu yılın favorilerinden olurken; bu kategoride en çok Ayvalık tostu ve kaşarlı tost sipariş edildi.
FARKLI KATEGORİLERDE GÖZDE ÜRÜNLER
2018’de 6,5 milyon sipariş alan dünya mutfağının bu seneki favorisi İtalyan mutfağı oldu.
Kullanıcılar bu yıl vegan lezzetlere daha fazla ilgi gösterdiler ve geçen yıla göre siparişleri %92 arttırdılar.
Dürümcüler bu sene Adana dürümden şaşmadı ve 2,5 milyon adet sipariş ettiler. Tatlıcılar bu sene 1 milyondan fazla sufle yiyerek bu lezzeti liderliğe taşıdılar.
Çorbacıların favorisi değişmedi. Kullanıcıların tercihi mercimek çorbasından yana oldu.
2018’de toplam 7 milyon pide siparişi veren pide düşkünlerinin en gözde çeşidi ise kıymalı pide oldu.
ŞAMPİYON KULLANICIDAN BİR YILDA 1.633 ADET SİPARİŞ
Bu yılın sipariş rekorunu 1.633 siparişle İstanbul’da yaşayan bir kullanıcı kırdı. Diğer rekorlar ise 1.623 adet siparişle Samsun’dan ve 1.295 adet ile yine İstanbul’dan geldi.
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