03 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Erken aşama teknoloji yatırımcılarından StartersHub, yeni iş ortaklıkları, küresel ölçekli hızlandırma programları ve devam yatırımlarıyla geçen 2018 yılına ait istatistikleri paylaştı.
Buna göre, 2018'de 3S Landing Pad, StartersHub XO ve Gamer's Qube şeklinde sıralanan üç ana hızlandırma programı kapsamında 19 girişime toplam 720 bin dolar yatırım gerçekleştiren StartersHub, ayrıca önceki yıllarda programa katılan altı ayrı girişime de 450 bin dolarlık devam yatırımı yaptı.
Kurulduğu 2015 yılından bu yana teknoloji girişimlerine 3 milyon doların üzerinde yatırım yapan StartersHub, hızlandırma programlarına katılan girişimlerin toplamda 16 milyon doların üzerinde yatırım toplamasına destek olmuş durumda.
12 GİRİŞİMİ ABD'YE TAŞIDI
StartersHub'ın küresel ölçekli büyüme aşamasındaki girişimlere yönelik düzenlediği 3S Landing Pad programı, 12 girişime altı ay boyunca San Francisco'da çalışma imkanı sundu. Programa katılan girişimlere toplam 480 bin dolar yatırım yapan StartersHub, bu yıl Türk Hava Yolları, Unilever ve B/S/H/ iş ortaklığında düzenlediği StartersHub XO 2018 programında ise beş girişime toplam 100 bin dolar yatırım yaptı. Gamer's Qube kapsamında ise 2 girişim StartersHub'dan toplamda 140 bin dolar yatırım almayı başardı.
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