31 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Zararlı kripto para madenciliği 2018’de, geçtiğimiz yılların en büyük tehdidi olan fidye yazılımlarını geride bıraktı. Zararlı kripto para madenciliği yazılımlarıyla saldırıya uğrayan internet kullanıcısı sayısı yılın ilk yarısında sürekli arttı. Mart ayında ise, aylık 1.2 milyon kullanıcıyı etkileyerek zirve yaptı.
Siber güvenlik kuruluşu Kaspersky Lab uzmanları, kripto madencilik fırtınasının tüm dünyada yayılmasının ardında ne olduğunu bulmak için tehdidin ekonomik altyapısını araştırdılar. Kripto madenci saldırısına en fazla uğrayan 10 ülkedeki yönetmelikleri ve elektrik fiyatlarını analiz eden uzmanlar, popüler zararlı yazılım ailelerinin bulaşma vektörlerini de incelediler.
Yapılan analizlerde, ne kripto paralarla ilgili yasaların ne de elektrik maliyetlerinin zararlı yazılımın yayılması üzerinde pek etkisi olmadığı belirlendi. Ancak, zararlı yazılım aileleri üzerinde yapılan araştırmalarda saldırganların kullanıcıları genellikle korsan yazılım ve lisanssız içerikle kandırdıkları ortaya çıktı.
ETKİLENEN KULLANICI SAYILARI
Kasperksy Lab Güvenlik Uzmanı Evgeny Lopatin, “Lisanssız yazılımları dağıtmak ne kadar kolaysa, zararlı kripto madenciliği faaliyetleri de o kadar çok görülüyor. Şüpheli yazılım indirip kurmak gibi genellikle tehlikeli olarak görülmeyen bir işlem, yılın en büyük siber tehdidi olan zararlı kripto madenciliğine zemin hazırlıyor” dedi.
HANGİ ÜLKE NE ORANDA ETKİLENDİ?
“2018 Yılının Hikayesi: Kripto para madencileri” adlı raporda yer alan önemli bulgular şöyle:
- Madencilerle karşılaşan toplam kullanıcısı sayısı 2017’de 2.726.491 iken, 2018’de %83 artışla 5.001.414’e geldi.
- Tespit edilen madencilerin, tespit edilen tüm tehditlere oranı 2017’de %5 artmışken, 2018’de bu artış %8 oranında oldu.
- Tespit edilen madencilerin, tüm risk araçları tespitlerine oranı ise 2018’de %17 arttı. 2017’de artış oranı %9’du.
- Mobil madencilerle karşılaşan toplam kullanıcısı sayısı da arttı. Saldırıya uğrayanların sayısı 2017’de 1.986 iken, 2018’de 5 katın üzerinde artışla 10.242’ye ulaştı.
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