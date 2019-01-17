Bankalararası Kart Merkezi'nden (BKM) yapılan açıklamaya göre, Türkiye bankacılık ve finans sektörünün ortak çabalarıyla BKM çatısı altında hayata geçirilen TROY, 2,5 yılı geride bırakırken dikkati çeken bir başarıya imza attı.

Banka kartı, kredi kartı ve ön ödemeli kartların sağ alt köşesinde yer alan, alışveriş yapmayı ve ATM’den para çekmeyi sağlayan teknolojik altyapı ve marka olan TROY, 2018 sonu itibarıyla 8 kat büyüyerek 7 milyonu aşkın kart adedine ulaştı.

2018 yılında TROY logolu kartlarla yapılan işlem adedi 100 milyona, işlem hacmi ise 23 milyar TL’ye ulaştı. Geçen yıl TROY logolu kartlarla 13 milyon adet işlem gerçekleştiği dikkate alındığında, TROY kartların kullanımı 2018 yılında yaklaşık 8 katına çıktı.

"2019 YILI İÇİN GHEDEFİMİZ 17 MİLYON KARTTA YER ALMAK"



Açıklamada görüşlerine yer verilen BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, BKM verilerine göre Türkiye’de kartlı ödemelerin, mevcut kart kullanıcılarının daha çok harcama yapmasıyla değil, sisteme yeni giren kullanıcı adedindeki artışla büyüdüğünü belirterek, "Türkiye’nin Ödeme Yöntemi TROY olarak amacımız, finansal kapsayıcılığı artırarak henüz kartlı ödemeleri kullanmayan 20 milyonu aşkın kişiye temas etmek. Bugün Türkiye’nin istisnasız tüm illerindeki kişilerde toplam 7 milyon adet TROY logolu kart bulunuyor. TROY’un ulaştığı 7 milyonun büyük çoğunluğu ise daha önce hiç kart kullanmamış kişilerden oluşuyor. 2019 yılı için hedefimiz ise 17 milyon kartın sağ alt köşesine yerleşmek." ifadelerini kullandı.

Canko, TROY logolu kart sahiplerinin demografik bilgilerine bakıldığında, yüzde 70’inin 35 yaşın altında olduğunu, bu kişilerin öğrenci, çalışan ve ev hanımlarından oluştuğunu bildirdi.

"YENİLİKÇİ ÖDEME YÖNTEMLERİNİN SUNULMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"



Soner Canko, TROY’un, sunduğu ürün ve hizmet yelpazesini 2019’da daha da genişleteceğini belirterek, şunları kaydetti:

"TROY İnovasyon Merkezi’nin ilk çalışmaları olan Android ve IOS telefonlarda geçerli mobil temassız ödeme, QR ödeme ve giyilebilir nesneler ile ödeme şu an kullanımda. 2019 yılında hem bunların yaygınlaşması hem de başka yenilikçi ödeme yöntemlerinin sunulması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm bunları yapmaktaki esas amacımız ise kartlı ödeme sistemleriyle ilk kez buluşan kart kullanıcılarına en yeni teknolojileri ulaştırmak, işletmelerimizin de daha fazla kişiye erişerek daha fazla ürün ve hizmet satabilmelerini sağlamak. Bunun için de bulunduğumuz ekosistemdeki perakende şirketleri, düzenleyici kuruluşlar, cihaz ve kart üreticileri, yazılım şirketleri gibi pek çok farklı kurum ve kuruluşla ortaklaşa çalışmalar yürütüyoruz."