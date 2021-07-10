Fenomen yarışma Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam oldukça heyecanlı anlar yaşanıyor. Yeni bölümüyle ekranlara gelen yarışmada bu akşam 2013'te Amazonlarda yapılan araştırmada hangisi daha fazla testosteron salgılatır? sorusunun cevabı hakkında en çok arama yapılan konuların başında geliyor...

2013'te Amazonlarda yapılan araştırmada hangisi daha fazla testosteron salgılatır?

AĞAÇ KESMEK FUTBOL OYNAMAKTAN