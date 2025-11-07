Açalya Samyeli Danoğlu, ikinci kez hamile
2012 Türkiye güzeli Açalya Samyeli Danoğlu, ikinci kez annelik heyecanı yaşadığını duyurdu. Danoğlu, bebeğinin cinsiyetini de açıkladı
2012'de Türkiye güzeli seçilen Açalya Samyeli Danoğlu, 2016'da Erman Ademoğlu ile evlenmişti. Çiftin, 2020'de Fettah Baran adını verdikleri oğlu dünyaya gelmişti.
Açelya Samyeli Danoğlu, ikinci kez hamile olduğunu paylaştığı video ile duyurdu. Danoğlu; "Bir erkek daha geliyor, hazırlayın huniyi" şeklinde esprili bir mesaj da yayımladı.
