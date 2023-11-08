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        Haberler Spor Futbol 2005 doğumlu Can Uzun, performansıyla Almanya'da beğeni topluyor - Futbol Haberleri

        2005 doğumlu Can Uzun, performansıyla Almanya'da beğeni topluyor

        Alman temsilcisi Nürnberg forması giyen 17 yaşındaki Can Uzun, bu sezon çıktığı 14 maçta 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 11:31 Güncelleme: 08.11.2023 - 11:31
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        Can Uzun, performansıyla beğeni topluyor!
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        Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg’te top koşturan 2005 doğumlu orta saha oyuncusu Can Uzun, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu sezon Nürnberg formasıyla tüm kulvarlarda 14 maça çıkan Uzun, bu müsabakalarda 8 gol, 1 asist kaydetti. Ligde Hannover 96 ağlarına 2, Osnabrück, Greuther Fürth ve Holstein Kiel filelerine 1’er gol gönderen 17 yaşındaki oyuncu, Almanya Kupası’nda ise Nürnberg’in Oberneuland’ı 9-1’lik skorla yendiği maçta 3 gol atıp, 1 asist yaptı. Genç futbolcu, Bundesliga 2'de 18 puanla 11. sırada yer alan takımının en golcü oyuncusu olmayı da başardı.

        U17'DE 22, U19'DA 20 GOL KAYDETTİ

        2021-2022 sezonunda Nürnberg’in U17 takımında oynayan Can, 19 karşılaşmada forma giydiği sezonu 22 golle tamamladı. Geçen sezon da U19 takımında 18 müsabakaya çıkan 17 yaşındaki Uzun, 20 gol kaydetti.

        MONTELLA'NIN CAN'I A MİLLİ TAKIM'A DAVET ETMESİ BEKLENİYOR

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın ilerleyen dönemlerde Can Uzun’u A Milli Futbol Takımı’na davet etmesi bekleniyor. Daha önce 17 yaş altı kategorisinde milli formayı giyen Can, çıktığı 8 karşılaşmada 6 gol attı.

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