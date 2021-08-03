Thompson-Herah duble yaptı!

Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen finalde 8 atlet yarıştı.

Tokyo 2020'de kadınlar 100 metrede 33 yıllık olimpiyat rekorunu kırarak altın madalyaya uzanan Thompson-Herah, 200 metrede de sürprize izin vermedi. Jamaikalı atlet 21.53'lük derecesiyle altın madalyaya uzandı.

Gümüş madalyayı 21.81'lik zamanıyla Namibya'dan Christine Mboma 20 yaş altı dünya rekoru kırarak kazanırken, bronz madalyayı ABD'li Gabrielle Thomas 21.87'lik derecesiyle elde etti.