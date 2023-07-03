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Haberler Sağlık 200 kiloya ulaştı! Fil hastası kadın 7 yıldır evden çıkamıyor

200 kiloya ulaşan fil hastası kadın, 7 yıldır evden çıkamıyor

Aydın'ın İncirliova ilçesinde halk arasında 'fil hastalığı' olarak bilinen 'lenfödem' nedeniyle 7 yıldır eve mahkum yaşayan 200 kilo ağırlığındaki Aysel Dönmez (54), 7 yıldır evin içerisinde hapis hayatı yaşıyorum, sürekli evde olduğum için psikolojim de bozuldu. Tek istediğim diğer insanlar gibi gezip, dolaşabilmek dedi

Giriş: 03.07.2023 - 11:29 | Güncelleme: ABONE OL
200 kiloya ulaştı! Fil hastası kadın 7 yıldır evden çıkamıyor
200 kiloya ulaştı! Fil hastası kadın 7 yıldır evde mahkum
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DHA

Aydın'da evli ve 5 çocuk annesi olan Aysel Dönmez, 7 yıl önce halk arasında fil hastalığı olarak bilinen lenfödeme yakalandı.

200 kilo ağırlığına ulaşan Dönmez, evden çıkamaz hale geldi. Yürümekte zorlanan ve 7 yıldır eve mahkum olan Dönmez, kilosunun yanı sıra diyabet, tansiyon ve kalp rahatsızlıkları bulunduğunu belirtip, çok zor bir yaşam sürdüğünü anlattı.

Engelli maaşı aldığını, eşinin de malulen emekli olduğunu belirten Dönmez, evin bakımını ise İncirliova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlilerinin üstlendiğini söyledi.

"İTFAİYE ARACI BALKONDAN ÇIKARIYOR"

Tek isteğinin kilo verip, sağlığına kavuşmak olduğunu dile getiren Dönmez, "Kilom nedeniyle yattığım çekyat zamanla aşınıp, zarar görüyor. Hastalandığım zaman merdivenli itfaiye aracı gelip, beni balkondan alarak çıkarıyor. 7 yıldır evin içerisinde hapis hayatı yaşıyorum. Sürekli evde olduğum için psikolojim de bozuldu. Tek istediğim; diğer insanlar gibi gezip, dolaşabilmek" dedi.

Rahatsızlığı nedeniyle kilo almaya devam ettiğini belirten Dönmez, "Zayıflamak için mide ameliyatı olmak istiyorum. Benim için riskli bir ameliyat olduğu söylense de ölümü göze alıyorum. Hayatım zindana döndü zaten. Kendimi yaşayan bir ölü gibi hissediyorum. Maddi olarak durumumuz ameliyatı karşılamaya yetmese de bu ameliyatı olmayı çok istiyorum. Kiloma uygun bir akülü sandalyem olsa en azından bu süreçte dışarı çıkabilirim" diye konuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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