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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 200 engelli memur alımı başladı - İş-Yaşam Haberleri

        200 engelli memur alımı başladı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında görev yapacak 200 engelli memur için alım süreci bugün itibarıyla başladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 20:32 Güncelleme: 17.01.2025 - 20:32
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        200 engelli memur alımı başladı
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bakanlık bünyesinde, Ankara, Adana, Diyarbakır, İstanbul ve Şanlıurfa’daki merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapacak 200 engelli memur için alım sürecinin bugün itibarıyla başlandığı duyuruldu. Paylaşımda, başvuruların EKPSS puanı ile ÖSYM üzerinden yapılacağı ve son başvuru tarihinin 27 Ocak Pazartesi günü olduğu söylendi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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