200 engelli memur alımı başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bakanlık bünyesinde, Ankara, Adana, Diyarbakır, İstanbul ve Şanlıurfa’daki merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapacak 200 engelli memur için alım sürecinin bugün itibarıyla başlandığı duyuruldu. Paylaşımda, başvuruların EKPSS puanı ile ÖSYM üzerinden yapılacağı ve son başvuru tarihinin 27 Ocak Pazartesi günü olduğu söylendi.

Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 200 engelli memur alım süreci başladı. pic.twitter.com/eidXDs9jb0 — T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) January 17, 2025

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*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.