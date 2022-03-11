200 bin Ukraynalı ülkesini korumak için döndü

Bakan Reznikov, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşa dair başkent Kiev'de açıklamalarda bulundu.
Savaşın 2 hafta sürdüğüne dikkati çeken Reznikov, "Dünyada kimse dimdik ayakta duracağımıza, özellikle de bu kadar zaman dayanacağımıza inanmadı. Biz durmuyoruz, aksine artık saldırıyoruz. Düşmanın planları bozuldu. Tüm dünya bunu görüyor." dedi.
Reznikov, Rus ordusunun "büyük kayıplar yaşadığını" ve bu nedenle okul ve hastanelere saldırdığını belirterek, "Düşman, sivilleri, kadınları ve çocukları rehin alıyor ve öldürüyor. Rus işgalcileri, çatışmalarda ölen askerlerimizden daha sivil öldürdü. Bunu sadece Ukrayna'nın değil, tüm dünyanın görmesini istiyorum." diye konuştu.
AA'nın haberine göre; sivillerin tahliyesi için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Reznikov, başkent Kiev bölgesi ile Mariupol, Sumi ve Harkiv kentlerinde insani yardım koridorları oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Rusların sözünü tutmadığını göz önünde bulundurduğunda, bunun için elimizden geleni yapıyoruz." ifadesini kullandı.
"100 BİNDEN FAZLA UKRAYNA VATANDAŞI, ORDUYA KATILDI"
Ukrayna ordusunun güçlendirilmesi için girişimlerde bulunduklarını dile getiren Reznikov, vatandaşlara orduya katılma çağrısında bulundu.
Reznikov, "100 binden fazla Ukrayna vatandaşı, orduya katıldı. 200 bin üzerinde vatandaşımız, ülkemizi korumak için Avrupa'dan döndü. Bunların arasında yabancı uyruklu gönüllüler de var." dedi.
Rusya ile savaşı kazanacaklarını vurgulayan Reznikov, "Rusya'yı sayıyla değil, kaliteyle yeneceğiz. Ülke ekonomisi çalışınca ve savunma için gerekli imkanlar yaratınca ancak savaşı kazanacağız." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!