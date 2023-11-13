20 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı

20 yıldır aranan cinayet zanlısı operasyonla böyle yakalandı
Bitlis'te, 20 yıldır aranan cinayet zanlısı, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği drone destekli operasyonla yakalandı. O anlar kameraya yansıdı
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, 2003'te yaşanan cinayetle ilgili, hakkında Bitlis 1. Ağır Ceza Mahkemesinin "kasten adam öldürme" suçundan arama kaydı bulunan M.B'nin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.
Mutki ilçesinde belirlenen adrese 11 Kasım Cumartesi günü düzenlenen drone destekli operasyonda gözaltına alınan zanlı, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.