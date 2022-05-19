20 yıl sonra oğluyla aynı kaderi paylaştı

DHA

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında alevler arasında kalan Yahya Tosun (67), itfaiye görevlileri tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Bursa'nın Orhangazi ilçesi Muradiye Mahallesi'nde bulunan bir site içindeki 5 katlı apartmanın 2'nci katında çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında apartmana yayılan duman nedeniyle komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

Yoğun duman nedeniyle apartmanda yaşayanlar binayı tahliye etti. İhbar üzerine kısa sürede itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Polis çevre güvenliğini sağlarken, bina sakinlerini uzaklaştırdı. Yanan dairede oturduğu belirtilen Yahya Tosun'un dışarıya çıkmadığı belirlenince itfaiye görevlileri kapıyı kırarak içeriye girdi.

ALEVLERİN ARASINDAN ÇIKARILDI

Görevliler, Tosun'u alevlerin arasından çıkardı. Yaralı Tosun, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekibinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Yahya Tosun'un ise vücudunda üçüncü derecede yanık olduğu belirlendi. Hayati tehlikesi bulanan Tosun, burada yapılan müdahalenin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Yanık Ünitesine sevk edildi.

OĞLUYLA AYNI KADERİ PAYLAŞTI

Öte yandan emekli memur olduğu belirlenen Yahya Tosun'un oğlu Nihat Tosun´un da 20 yıl önce evinde çıkan yangında hayatını kaybettiği belirlendi.