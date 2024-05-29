20 yaşındaki genç halı sahada kalbine yenildi

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'nde bulunan bir halı sahada 20 yaşındaki Mehmet Sultan Altun, arkadaşlarıyla futbol oynadığı sırada aniden düşüp bayıldı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Altun'un kalp krizi geçirdiğini tespit edip hastaneye kaldırdı. Altun, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KALBİNDE SORUN OLDUĞU İÇİN FUTBOLU BIRAKTI

Mehmet Sultan Altun’un cansız bedeni Küçükoba Mezarlığı'na gözyaşlarıyla defnedildi.

Altun'un 2 yıl öncesine kadar amatör futbol oynadığı ancak kalbinde sorun olduğu için futbolu bıraktığı öğrenildi. Acılı aile, evlatlarının futbol sevgisinin onu ölüme götürdüğünü söyledi.