20 yaş gençleştiriyor, ömrü uzatıyor! Sağlıklı ve uzun yaşamın anahtarı 7 besin
Uzun bir ömrün sırrı sağlıklı beslenmede saklı. Birçoğumuzun hayalini kurduğu genç ve dinamik bir bedene sahip olmak aslında o kadar zor değil. Araştırmalar, uzun ömürlülüğün sırrının tüketilen besinlerde saklı olduğunu gösterdi. İşte daha sağlıklı bir vücuda ve uzun yaşamaya yardımcı olabilecek 7 besin…
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Hepimiz için yaşlanmak kaçınılmazdır ancak her insan dezavantajlarını görmek zorunda değildir. Yaş almayı avantajlı hale çevirmek ise nasıl yaşadığımızla doğru orantılı. Daha uzun ve daha sağlıklı bir ömür için yapabileceğiniz çok şey var. Modern Çağın baş tıp yetkilisi MD Anant Vinjamoori, "Araştırmalar, nasıl yaşlandığınızın genetikle ilgili olmadığını ve fark ettiğinizden daha fazla sizin kontrolünüzde olduğunu kanıtladı." diyor.
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Bu, mevcut yeme alışkanlıklarınızı gözden geçirmeyi ve daha uzun bir yaşam için daha fazla gıdayı tercih etmeyi içerir. Uzun ömür söz konusu olduğunda, dikkate almak isteyeceğiniz ilk şey, tüketme eğiliminde olduğunuz gıda maddeleridir.
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Dr. Vinjamoori, "Anahtar, genellikle sağlıksız yağlar, şekerler ve sodyum açısından yüksek olan ve çeşitli sağlık sorunlarına katkıda bulunabilen işlenmiş gıdalardan kaçınmaktır " diyor.
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Gerçekten de diyet, nasıl yaşlandığımızda ayrılmaz bir rol oynar ve daha uzun süre daha sağlıklı yaşamanızı sağlayan çok önemli bir yaşam tarzı faktörüdür. Dr. Vinjamoori "Meyveler, sebzeler, kepekli tahıllar, baklagiller, kabuklu yemişler ve tohumlar gibi çeşitli bitki bazlı yiyecekler açısından zengin bir diyet, daha uzun ve daha sağlıklı yaşam süreleri ile ilişkilidir. Bu yiyecekler, antioksidan sergileyen bileşikler olan fitokimyasallar ve flavonoidler açısından bol miktarda sağlar." diye ekliyor.
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Ve hayatınızı sihirli bir şekilde uzatabilecek tek bir yiyecek olmasa da hastalık riskinizi azaltmaya yardımcı olabilecek ve sizi altın yıllarınıza taşıyabilecek, birbiriyle kombinasyon halinde yiyebileceğiniz birçok yiyecek vardır.
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Örneğin, dünyanın "Mavi Bölgeleri"nde yani insanların olağanüstü uzun ve sağlıklı yaşamlar sürdükleri alanlarda gözlemlenen beslenme kalıplarına bir göz attığınızda aradaki farkı görceksiniz. Dr. Vinjamoori, tüm bu bölgelerde ortak olan, bitki bazlı gıdaların yüksek alımı ve düşük et ve işlenmiş gıda alımı olduğunu belirtiyor.
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İşte daha uzun yaşamanıza yardımcı olabilecek yedi yiyecek ve sağlıklı beslenme anlayışı için 7 besin önerisi…
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Çilek
Meyveler, daha uzun bir yaşamla bağlantılı olan flavonoidler adı verilen belirli bir antioksidan türü ile doludur. Bir İngiliz Beslenme Dergisi araştırması, on yıllar boyunca 93.000'den fazla kadını takip eden, kadınlardaki başlıca kronik hastalıkların risk faktörlerine yönelik en büyük araştırmalardan biri olan Hemşire Sağlığı Çalışmasından elde edilen verilere baktı. Araştırmacılar, flavonoid bakımından zengin yiyecekler (özellikle yaban mersini ve çilek, ayrıca kırmızı şarap, çay ve biber) yemek ile tüm nedenlere bağlı ölüm riskinin daha düşük olması arasında yakın bir bağlantı buldular.
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Fındık
Badem, yer fıstığı, fındık, antep fıstığı veya çıtır çıtır bir kombinasyon olsun, daha sık bir avuç fındık atıştırmak isteyeceksiniz. Büyük, uzun vadeli bir beslenme müdahalesi denemesi olan çığır açıcı PREDIMED çalışması, yağı azaltılmış bir diyete kıyasla, karışık yemişlerle desteklenmiş bir Akdeniz diyeti yiyenler arasında majör kardiyovasküler olay riskinde önemli bir azalma gözlemledi. Fındık yiyen grubun ölüm riskinin yüzde 39 daha düşük olduğu gözlemlendi.
Dr. Vinjamoori, "Kuru yemişler, doymamış yağlar (sağlıklı bir yağ biçimi), lif, antioksidanlar ve toplu olarak kalp sağlığını destekleyen, kilo kontrolüne yardımcı olan ve muhtemelen uzun ömürlülüğe yardımcı olan belirli vitaminler ve mineraller açısından zengindir." diyor.
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Soğan
Aynı 2022 Molecules çalışmasına göre soğan, yaşlanmaya karşı koruyucu bir işlevi olan antioksidan olan kuersetin açısından en zengin kaynaktır. Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition'da 2021'de yapılan randomize bir klinik araştırma, kuersetin açısından zengin soğan yemenin bilişsel işlevi iyileştirmeye yardımcı olduğunu gözlemledi. Şans eseri, soğan yemenin pek çok yolu var: Onları biraz sızma zeytinyağı ile karamelize etmeyi ve bir omlete eklemeyi deneyin veya dilimleyin ve daha fazla gevreklik için doyurucu bir salataya atın.
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Tam tahıllar
Karmaşık karbonhidratlardan kaçınmak, daha uzun bir yaşamın anahtarı değildir. 2016 yılında yapılan Dolaşım araştırmasına göre her gün yaklaşık 2,4 ons kepekli tahıl yiyen insanların (yaklaşık 1,5 dilim tam tahıllı ekmeğe eşdeğerdir), daha az kepekli tahıl yiyen veya hiç yemeyen gruba kıyasla erken ölüm riskinin daha düşük olduğu gözlemlendi. Ekmek konusunda büyük değilseniz, diyetinize yabani pirinç, yulaf ezmesi, farro ve düşük şekerli tam tahıllı tahıl gibi diğer besleyici yoğun kepekli tahılları dahil edebilirsiniz.
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Yeşil çay
Bir dahaki sefere öğleden sonra biraz toparlanmaya ihtiyacın olursa, bir demlik yeşil çay demle.
Vinjamoori, "Yeşil çay, antioksidan, antienflamatuar ve antikanser özellikler sergileyen bir bitki flavonoid olan quercetin açısından zengindir" diye açıklıyor.
Molecules'ta 2022'de yapılan bir araştırma, quercetin'in yaşlanma süreçlerini geciktirmeye katkıda bulunabilecek yaşlanan hücreleri (bölünmeyi durduran yaşlanan hücreleri) ortadan kaldırabileceğini öne sürüyor.
Dr. Vinjamoori'ye göre quercetin'in, uzun ömür ve kalori kısıtlaması faydalarında çok önemli bir oyuncu olan SIRT1 genini aktive ettiğine, vücudun DNA'yı onarma yeteneğini geliştirdiğine ve potansiyel olarak yaşlanma sürecini yavaşlattığına inanılıyor.
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Zerdeçal
Dr. Vinjamoori'ye göre dal, sambar ve rasam gibi Hint gıdalarının temel bir bileşeni olan zerdeçal, güçlü anti-enflamatuar ve antioksidan özelliklere sahip biyoaktif bir bileşik olan kurkumin içerir.
Drug Design, Development and Therapy'de 2021'de yapılan bir araştırmaya işaret ederek, kronik inflamasyonun yaşlanmayla ilişkili birçok hastalıkta önemli bir faktör olduğunu ve kurkuminin antiinflamatuar etkilerinin bunu hafifletmeye yardımcı olabileceğini söylüyor. Dahası, Cells dergisinde 2022 yılında yapılan bir incelemeye göre, kurkumin ABD'de önde gelen ölüm nedeni olan kalp hastalığı riskinin azalmasıyla bağlantılıdır.
Profesyonel ipucu: Zerdeçalı her zaman karabiberle birleştirin, çünkü biber kurkuminin biyoyararlanımını artırmaya yardımcı olur.
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Sızma zeytinyağı
Sağlıklı yağlar bakımından yüksek olan antioksidan açısından zengin zeytinyağı , iyi bir nedenden dolayı Akdeniz diyetinin temel öğesidir. Journal of the American College of Cardiology'de 2022 yılında yapılan bir araştırma, günde ½ yemek kaşığından fazla zeytinyağı tüketen kişilerin (herhangi bir nedenle) ölme riskinin, nadiren veya hiç zeytinyağı tüketmeyenlere göre yüzde 19 daha düşük olduğunu gözlemledi. Spesifik olarak, zeytinyağından hoşlanan kişilerin nörodejeneratif hastalıktan (Alzheimer gibi) ölme riski yüzde 29, kalp hastalığı riski yüzde 19 ve kanserden ölme riski yüzde 17 daha düşüktü.
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Kaynak: Cambridge Universıty Press, Journal of the American College of Cardiology
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