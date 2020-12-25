65 yaş üstü ve 20 yaş altı Cuma namazı için camiye gidebilecek mi? Bilindiği üzere korona virüsü tedbirleri kapsamında 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü için belirli kısıtlamalar bulunuyor. Peki, 65 yaş üstü Cuma namazı için camiye gidecek mi? İşte, merak edilen detaylar...

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI CAMİYE GİDEBİLECEK Mİ?

Koronavirüsle mücadele kapsamında açıklanan yeni korona virüs tedbirleri 20 yaş altı çocuklar ve gençlerin saat 13.00-16.00 arası, 65 yaş ve üstü vatandaşların ise saat 10.00-13.00 arası dışında sokağa çıkmasını kısıtlandırıyor.

Bu durumda ise Doğu illerimizde 20 yaş altı gençler Cuma namazına yetişemezken batı illerinde ise 65 yaş ve üzeri yaşlılar Cuma vakti girmeden evlerine dönmek zorunda kalmış olacaklardı. Ancak konuyla ilgili Cuma gününe özel düzenelemey gidildi.

Sokağa çıkma saatleri kısıtlanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların cuma namazına gidip gidemeyeceği merak edilmişti. Cuma namazı kılmak isteyenler için İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca; 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin sokağa çıkma saati Cuma namazı bitimine kadar uzatılabilecek, 20 yaş altındaki gençlerimizin sokağa çıkış saati ise Cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabilecektir.