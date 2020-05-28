20 yaş altı sokapa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabine toplantısının ardından merak konusu oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının 18 yaşa indirildiğini açıkladı.



20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz. 0-18 yaş grubunun tamamı Çarşamba- Cuma günleri 14.00-20.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmlayacak.

15 - 20 YAŞ NE ZAMAN DIŞARI ÇIKACAK?

20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkabilmeleri için de iki aşamalı formül geliştirildi. Buna göre, 0-14 yaş grubu ve 15-20 yaş grubu farklı günlerde sokağa çıkabilecek.

İlk uygulama 0-14 yaş için 13 Mayıs Çarşamba yapılmıştı. 0 - 14 yaş bu hafta da 27 Mayıs çarşamba günü yani dün sokağa çıktı.

15-20 yaş grubu için de ilk uygulama 15 Mayıs Cuma günü gerçekleştirildi. 15 - 20 yaş bu hafta da 29 Mayıs Cuma günü yani yarın dışarı çıkacak.

Sokağa çıkma saatleri 65 yaş üstü için 14.00 - 20.00 şeklinde değiştirildi. Ancak 20 yaş altı için yeni bir açıklama gelmedi. 20 yaş altı saat 11.00 - 15.00 arasında dışarı çıkabilecek.

BAKAN KOCA'DAN 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İÇİN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması devam eden gençlere yönelik paylaşımda bulundu.

Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Genç arkadaşlarım, sokağa çıkma kısıtı bu gece kalktı. Maalesef bu uygulama siz 15-20 yaş grubunu, 65 yaş üstü büyüklerimizi, 14 yaş ve altı çocuklarımızı şimdilik içeremiyor. Sabırlı olmanızı, bize biraz daha zaman tanımanızı rica ediyorum. Çok sevgiler."