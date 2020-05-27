20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilir?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 20 yaş altı ne zaman dışarı çıkacak? soruları gündemde. Pazar günü 65 yaş üstü vatandaşlar bir kez daha dışarı çıkarak yürüyüş yaptı. 20 yaş altı ise 2 grup halinde ve 2 farklı günde sokağa çıkabilecek. Dün 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının son günüydü. Sosyal medya 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için de sokağa çıkma yasağının sona ereceği iddialarıyla hareketlenirken, açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar haberimizde.

BAKAN KOCA'DA 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIUKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması devam eden gençlere yönelik paylaşımda bulundu.

Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Genç arkadaşlarım, sokağa çıkma kısıtı bu gece kalktı. Maalesef bu uygulama siz 15-20 yaş grubunu, 65 yaş üstü büyüklerimizi, 14 yaş ve altı çocuklarımızı şimdilik içeremiyor. Sabırlı olmanızı, bize biraz daha zaman tanımanızı rica ediyorum. Çok sevgiler."

20 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKABİLİR?

20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkabilmeleri için de iki aşamalı formül geliştirildi. Buna göre, 0-14 yaş grubu ve 15-20 yaş grubu farklı günlerde sokağa çıkabilecek.

İlk uygulama 0-14 yaş için 13 Mayıs Çarşamba yapılmıştı. 0 - 14 yaş bu hafta da 27 Mayıs çarşamba günü yani bugün sokağa çıkacak.

15-20yaş grubu için de ilk uygulama 15 Mayıs Cuma günü gerçekleştirildi. 15 - 20 yaş bu hafta da 29 Mayıs Cuma günü dışarı çıkacak.

Sokağa çıkma saatleri 65 yaş üstü için 14.00 - 20.00 şeklinde değiştirildi. Ancak 20 yaş altı için yeni bir açıklama gelmedi. 20 yaş altı saat 11.00 - 15.00 arasında dışarı çıkabilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Mayıs ayı boyunca sokağa çıkma yasağının uygulanmaya devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınırlandırmaların kademeli şekilde esnetilmesi ile ilgili düzenlemeleri genel olarak mayıs, haziran ve temmuz aylarına yayarak yapıyoruz" dedi. Ancak sokağa çıkma yasağının ne zaman tamamen sona ereceğiyle ilgili bir ifade kullanmadı.