HABERTURK.COM

Yönetmenliğini Erdal Murat Aktaş'ın yaptığı 'Her Şeye Rağmen', Eylül 2022’de önce 20 ülkede yılın sonuna doğru ise toplamda 50 ülkede gösterime girecek.

Gerek senaryosu gerek prodüksiyonuyla dikkat çeken ‘Her Şeye Rağmen’, gerçek bir hikayeden uyarlandı. Film, hayata Adana'da yoksulluk içinde başladıktan sonra elde ettiği başarılarla varlıklı bir yaşama uzanan bir adamın yaşam öyküsünü beyazperdeye taşıyacak.

Gürhan Özçiftçi’nin senaryosunu yazdığı, Erkan Petekkaya, Sinan Akdeniz, Nihan Büyükağaç, Rıza Akın, Ekin Mert Daymaz, Haki Biçici, Aslıhan Malbora, Melissa Değer, Vivien Lafleur, Robert Maaser, Holger Frank Doellmann’ın başrollerini paylaştığı ‘Her Şeye Rağmen’, sinema salonlarını hareketlendirecek Türk yapımlarından biri olarak görülüyor.

Türkiye - Almanya - İspanya ve ABD ortak yapımı ‘Her Şeye Rağmen’in en önemli özelliklerinden biri ilk kez bir Türk filmine 7 dilde dublaj yapılmış olması.

Erdal Murat Aktaş

Çekimleri Türkiye, Almanya ve İspanya’da gerçekleştirilen ‘Her Şeye Rağmen’in yönetmeni Erdal Murat Aktaş, film hakkında şu açıklamayı yaptı; “Muhteşem bir film izletmek için çok uğraştık. Umuyorum izleyiciler filmi izlerken o süre içinde dışardaki tüm olumsuzlukları unutur, güzel zaman geçirir. Birkaç kez izlemekten keyif duyduğumuz filmlerin arasına girmesini isteriz. Her rol, her sahne, her plan ı oya gibi işledik dersem abartmış olmam. Prodüksiyon ve sanat tasarımı için çok ciddi bir zaman ve bütçe harcadık. Her karakter için ayrı renk skalaları, kostümler hazırlandı. Stilistler görev aldı. Filmde 3 dönem var. Her dönemin iç mekânları, kostümleri, set tasarımları ayrı ayrı hazırlandı. İzleyicilerin çok seveceği bir hikâye. Tüm ekip ve oyuncular müthiş iş çıkardı. 3 ülkede toplamda 350 den fazla insan görev aldı. Bu tür hikâyeler 10 senede bir ancak ortaya çıkar. Şanslıyım ki bu hikâye beni buldu. Yönetmen olarak karakterler ve hikâyenin içinde gizemli bir yolculuk yaptım. Hepsi birbirinden değerli çok iyi oyuncular ile çalıştım. Ancak özellikle 3 tanesine ayrı bir parantez açmam gerekir. Sektör yeni starlarını kazanacak diyebilirim. Sinan Akdeniz, Kaan Kaiser ve Vivien Lafleur. Özellikle Sinan Akdeniz yeni Andy Garcia diyebilirim. Müthiş bir tip. Harika Uygur sağ olsun, o bulup getirdi. Rıza Akın, Nihan Büyükağaç, Aslıhan Malbora, Meral Perin hepsi çok iyiydi. Erkan Petekkaya'nın bence en iyi filmi oldu. Filmimizde hikaye ön planda. İnsanlara umut verecek bir film oldu diyebilirim. Çok iyi bir teknik ekiple çalıştım. Hepsi harika iş çıkardılar. Mekânlar çok güzeldi. Filmin hakkını verdik ve büyük bir emek ve çaba ile ortaya çıkardık. Hem ülkemizde hem de yayınlandığı tüm ülkelerde izleyiciden büyük beğeni alacağını umuyorum. Yara kabuk bağlar kimlik olur sloganı sanıyorum herkese bir şey ifade edecektir. Mayıs ayında dünya prömiyerini yapacağız. İstanbul galası Eylülde. Sonrasında Berlin, Paris, Madrid, Los Angeles ve Viyana galaları var. Film müziklerini ve klibini önümüzdeki aylarda tüm mecralarda izleyicinin beğenisine sunacağız.