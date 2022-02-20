20 Şubat Koronavirüs tablosu vaka sayısı açıklandı mı? Son Dakika corona virüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı merak ediliyor. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları her gün açıklanıyor. En son Türkiye corona virüs tablosunu vatandaşlar araştırıyor. Peki Corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? 20 Şubat Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

20 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Güncel coronavirüs verileri gündemdeki yerini koruyor. Tabloda omicron varyantı ile birlikte vaka sayısında artış dikkat çekmişti. Ancak henüz 20 Şubat tablosu yayımlanmadı.

19 ŞUBAT KORONA TABLOSU

Son 24 saatte yapılan 462 bin 252 testte 80 bin 454 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 278 kişi hayatını kaybederken, 96 bin 664 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,83, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,92 olarak ölçüldü.